Социальный контракт для малоимущих в Омске в 2024 году

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Что же такое социальный контракт для малоимущих? Куда обращаться желающим его заключить? Какую финансовую помощь он предлагает? Читайте в нашем материале.
Для того, чтобы как можно больше жителей региона смогли узнать о социальном нововведении, власти Омской области собрали большую пресс-конференцию, в ходе которой сотрудники ведомства подробно рассказали журналистам о госпрограмме, ее условиях, категориях адресатов и размерах выплат.
— Социальный контракт — это мера государственной поддержки, которая направлена на оказание помощи семьям с низким социальным доходом. Задача — не просто выплатить деньги, а дать возможность людям выйти из кризисной ситуации, реализовав свои интересные проекты, — рассказывает начальник отдела нестационарных форм социального обслуживания министерства труда и социального развития Омской области Татьяна Негрова.
Заключая социальный контракт, малоимущий гражданин получает право не только обучиться и устроиться на более высокооплачиваемую работу, но и открыть свое дело. На эти цели выделяется до 350 тысяч рублей.
ВАЖНО!
Жители Омской области уже подписали свыше 5 тысячи соцконтрактов на сумму более 500 млн рублей. Средства потрачены на открытие пекарен, сыроварен, ателье, разведение кур, обучение и поиск работы.
— Важными условиями, которые должны быть выполнены при заключении соглашения на собственное дело, — это регистрация безработного в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя и наличие бизнес-плана. Омская область — один из первых субъектов РФ, где стали оказывать бесплатную помощь в написании бизнес-плана. Этим занимается организация «Союз деловых женщин». Сотни человек успешно воспользовались данной услугой, — пояснили в Минтруде.
Кто может подавать заявку на заключение социального контракта? Это прежде всего малоимущие семьи с детьми, многодетные семьи — им отдается приоритет при рассмотрении заявок. Также это одиноко проживающие люди, которые имеют заработок ниже прожиточного минимума в регионе (на сегодняшний день в Омске это 14 383 рубля, в 2024 году будет 14 958 рублей), родители-одиночки и другие категории нуждающихся граждан.
Документы для оформления социального контракта
Для оформления соцконтракта требуется обширный перечень документов, но в основной пакет входят:
Также могут потребоваться иные документы, предусмотренные законом субъекта РФ. К примеру, справки о группе инвалидности, о постановке на учет в Центр занятости и другие. Также заявитель и его семья должны постоянно проживать в регионе.
Направления социальной поддержки по контракту
При заключении социального контракта заявитель вправе выбрать одно из четырех направлений для реализации.
Первое — поиск работы. Оно доступно для безработных малоимущих граждан трудоспособного возраста. В рамках этого направления гражданин может пройти обучение по желаемой специализации, а потом найти хорошо оплачиваемую работу. Подписывая соглашение, он обязуется подписать трудовой договор до конца срока соцконтракта. Обучение проводится на базе Центра занятости, сотрудники которого оказывают всяческое содействие заявителю в поисках трудоустройства.
В рамках второго направления, как уже было сказано выше, реализуется идея гражданина о собственном бизнесе. Соцконтракт предоставляет на первых порах существенную финансовую помощь. На эти средства можно открыть маленькую мастерскую по ремонту бытовой техники, ногтевой салон, ателье по ремонту одежды и многое другое, чтобы увеличить доходы. Но для начала малоимущему гражданину нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого, чтобы встать на учет в налоговой системе РФ.
Третье — развитие личного подсобного хозяйства. Те, кто много лет хочет посвятить себя фермерству, первые шаги к своей мечте могут сделать уже после заключения социального контракта. На средства, выделяемые государством, можно взять в аренду участок под засев или построить теплицу у себя во дворе, приобрести несушек для разведения яиц и еще много чего полезного. Здесь также нужно перед подписанием контракта оформить свой статус в качестве ИП.
И наконец четвертое направление включает в себя помощь гражданам и целым семьям в крайне трудной материальной ситуации. На пособия от соцконтракта заявитель может приобрести товары первой необходимости: продукты, медикаменты, одежду, школьные принадлежности для детей, посуду и пр. Наглядный пример такой адресной помощи — это ситуации семей-погорельцев, которые в одночасье лишились и дома, и всего нажитого имущества.
Размеры выплат по контракту
Что касается бизнес-направления, то выбравший его заявитель может получить до 350 тысяч рублей. Все зависит от того бизнес-плана, который он должен предоставить. Выплата является единоразовой. Выбравшим фермерское направление полагается максимум до ста тысяч рублей. При этом также необходимо предоставить план развития своего подсобного хозяйства.
При поиске работы гражданин будет получать пособие в период обучения и в те месяцы, когда будет искать работу.
— Заявитель обязан трудоустроиться в трехмесячный период после заключения социального контракта. Мера социальной поддержки предполагает подбор вакансии и финансовую помощь. В течение месяца после заключения контракта и трех месяцев после трудоустройства (к зарплате) омичи в 2024 году будут получать выплату в размере 14 958 рублей. В общей сложности сумма составляет 59 832 рубля, — рассказала Татьяна Негрова.
В рамках четвертого направления граждане получают выплату в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения в течение шести месяцев.
Срок действия социального контракта
Максимальный срок действия социального контракта — 12 месяцев. Этот срок распространяется на направления по бизнесу и подсобному хозяйству. Поиск работы гражданином должен завершиться в четырехмесячный срок. А пособие малоимущим в трудной ситуации выплачивается в течение 6 месяцев.
Где можно оформить контракт?
Основанием для заключения контракта является заявление малоимущего гражданина. Его можно подать по трем адресам.
Органы соцзащиты
В рабочие часы граждане могут обратиться в территориальные органы соцзащиты по месту постоянной регистрации.
МФЦ
Также с пакетом собранных документов можно обратиться в любое МФЦ. Сотрудники центра окажут помощь в заполнении заявления и направят его на рассмотрение в ведомство.
Госуслуги
Этот вид подачи заявления сегодня очень востребован. Многие подают заявки онлайн. Для начала нужно открыть личный кабинет на Госуслугах, найти в каталоге вкладку «Социальный контракт» и, следуя всплывающим подсказкам, направить документы в органы соцзащиты.