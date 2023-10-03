Социальный контракт для малоимущих в Омске в 2024 году

Третье — развитие личного подсобного хозяйства. Те, кто много лет хочет посвятить себя фермерству, первые шаги к своей мечте могут сделать уже после заключения социального контракта. На средства, выделяемые государством, можно взять в аренду участок под засев или построить теплицу у себя во дворе, приобрести несушек для разведения яиц и еще много чего полезного. Здесь также нужно перед подписанием контракта оформить свой статус в качестве ИП.