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Published Сегодня, 11:53

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Самовольно ушла. В Омске ищут девочку, сбежавшую из детского учреждения

3 октября 2023, 11:53
Фото: 1MI
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Омские полицейские ищут девочку, которая сбежала из детского учреждения

О розыске 16-летней омички сообщили в пресс-службе управления МВД России по Омской области.

Поисками занимаются сотрудники отдела полиции №4. Девочка ушла из детского учреждения по улице 14-я Чередовая самовольно и не вернулась.

Полицейские сообщают, что на вид юной омичке 15-17 лет, ее рост составляет 165-170 сантиметров, телосложение среднее. Среди примет также русые волосы и карие глаза. В день пропажи она была одета в кофту черного цвета, розовую футболку, серые джинсы.

Сотрудники просят омичей, которым известно местонахождения девочки, незамедлительно сообщать об этом в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102.

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