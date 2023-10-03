Самовольно ушла. В Омске ищут девочку, сбежавшую из детского учреждения

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Поисками занимаются сотрудники отдела полиции №4. Девочка ушла из детского учреждения по улице 14-я Чередовая самовольно и не вернулась.
Полицейские сообщают, что на вид юной омичке 15-17 лет, ее рост составляет 165-170 сантиметров, телосложение среднее. Среди примет также русые волосы и карие глаза. В день пропажи она была одета в кофту черного цвета, розовую футболку, серые джинсы.
Сотрудники просят омичей, которым известно местонахождения девочки, незамедлительно сообщать об этом в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102.