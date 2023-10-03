Самовольно ушла. В Омске ищут девочку, сбежавшую из детского учреждения

Полицейские сообщают, что на вид юной омичке 15-17 лет, ее рост составляет 165-170 сантиметров, телосложение среднее. Среди примет также русые волосы и карие глаза. В день пропажи она была одета в кофту черного цвета, розовую футболку, серые джинсы.