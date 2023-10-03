РЭН-2023 пройдет в Москве с 11 по 13 октября

По словам советника российского президента, ответственного секретаря организационного комитета РЭН-2023 Антона Кобякова, форум можно считать самой крупной мировой отраслевой площадкой. Список стран-участников в этом году максимально подробно обозначает изменившиеся контуры энергетической карты мира. На площадке мероприятия будут выступать новые геоэкономические лидеры. Уже согласовано участие авторитетных экспертов энергетической отрасли мирового уровня, что указывает на огромный интерес к нашей стране как значимому игроку на международном энергетическом рынке. По мнению Кобякова, разносторонние дискуссии, которые будут организованы на площадке РЭН, окажут существенное влияние на энергетическую сферу и укрепление международных отношений в целом.