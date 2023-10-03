РЭН-2023 пройдет в Москве с 11 по 13 октября

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Как сообщает oilcapital.ru, Российская энергетическая неделя будет проходить с 11 по 13 октября в центральном выставочном зале «Манеж» в столице России. Основная тема программы РЭН-2023 — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».
По словам советника российского президента, ответственного секретаря организационного комитета РЭН-2023 Антона Кобякова, форум можно считать самой крупной мировой отраслевой площадкой. Список стран-участников в этом году максимально подробно обозначает изменившиеся контуры энергетической карты мира. На площадке мероприятия будут выступать новые геоэкономические лидеры. Уже согласовано участие авторитетных экспертов энергетической отрасли мирового уровня, что указывает на огромный интерес к нашей стране как значимому игроку на международном энергетическом рынке. По мнению Кобякова, разносторонние дискуссии, которые будут организованы на площадке РЭН, окажут существенное влияние на энергетическую сферу и укрепление международных отношений в целом.
В текущем году деловая программа РЭН включает свыше 30 мероприятий, которые относятся к следующим тематическим блокам: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК». С информацией о сессиях деловой программы можно ознакомиться на официальном сайте РЭН.
Российская энергетическая неделя имеет статус одной из ведущих международных площадок, на которой обсуждаются актуальные тенденции становления топливно-энергетического комплекса в международном пространстве. Мероприятие ежегодно организуется на самом высоком уровне с привлечением руководителей самых крупных компаний энергетической отрасли. В прошлом году в рамках РЭН прошло порядка 70 мероприятий, на которых в общей сложности выступили более 270 спикеров, присутствовали свыше трех тысяч участников и представителей прессы из РФ и 83 стран и территорий.
Организацией РЭН-2023 занимаются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке Правительства Москвы. Информационным партнером форума является медиахолдинг 1MI.