Рекомендуемая дневная доза чая и кофе значительно ниже, чем обычно выпивает человек

«Зеленый чай пользуется популярностью из-за своих антиоксидантных свойств и способности повышать общий тонус организма. Однако эти польза сохраняется только при умеренном потреблении — до 3-4 чашек в день. То же самое относится и к черному чаю — он бодрит, улучшает настроение и помогает сосредоточиться. Но безопасная доза составляет около 5-6 чашек в день. Что касается кофе, то его следует пить не больше 3-4 чашек, а лучше всего — только одну и качественную, без добавок и сиропов», — подчеркнула Старновская.