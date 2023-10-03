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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:43

Рекомендуемая дневная доза чая и кофе значительно ниже, чем обычно выпивает человек

3 октября 2023, 10:41
Специалист по питанию Екатерина Старновская объяснила, когда чай и кофе перестают быть полезными напитками и становятся источником проблем для здоровья. По ее словам, рекомендуемая дневная доза этих напитков значительно ниже, чем обычно выпивает в среднем человек.

«Зеленый чай пользуется популярностью из-за своих антиоксидантных свойств и способности повышать общий тонус организма. Однако эти польза сохраняется только при умеренном потреблении — до 3-4 чашек в день. То же самое относится и к черному чаю — он бодрит, улучшает настроение и помогает сосредоточиться. Но безопасная доза составляет около 5-6 чашек в день. Что касается кофе, то его следует пить не больше 3-4 чашек, а лучше всего — только одну и качественную, без добавок и сиропов», — подчеркнула Старновская.

Специалист также напомнила, что большинство чаев, которые можно купить в магазинах, содержат вредные красители. Но главная проблема для тех, кто пьет чай в больших количествах, заключается не только в этом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«При превышении рекомендуемых доз можно столкнуться с нервозностью. Кроме того, это может привести к лишнему прибавлению веса и даже ожирению из-за дополнительных калорий. Употребление большого количества чая или кофе также может ускорить сердцебиение и вызвать стрессовое состояние нервной системы, что приведет к раздражительности и возможной бессоннице», — предупредила Старновская.

Она также отметила, что даже безопасные дозы этих напитков следует распределить на протяжении всего дня. Между приемами чая или кофе нужно делать перерывы, чтобы организм имел время отдохнуть и восстановиться.

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