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На улицы Омска пустили еще десять новых троллейбусов «Адмирал»

Прибавление рогатых. На улицы Омска пустили еще десять новых троллейбусов «Адмирал»

3 октября 2023, 07:33
Фото: департамент транспорта города Омска

На улицы Омска пустили еще десять новых троллейбусов «Адмирал»

Троллейбусы распределили по всем магистральным маршрутам.

В омском департаменте транспорта рассказали о том, что на улицы города вышли десять новых троллейбусов «Адмирал». Их купили еще в прошлом году на средства инфраструктурного бюджетного кредита.

По последним данным, в троллейбусном парке имеется 144 единицы, из которых 91 — «Адмиралы». Они работают на всех городских маршрутах, уточнил начальник филиала «Троллейбусное депо» МП «Электрический транспорт» Василий Мелищук.

«Магистральные маршруты 3, 4, 15 и 67 укомплектованы ими в полном объеме, на остальных маршрутах замена проводится планомерно. В эксплуатацию уже введены 29 троллейбусов из партии, приобретенной в рамках ИБК», — сообщил чиновник.

Еще 20 троллейбусов проходят техническое обслуживание и процедуры страхования. Летом 2023 года город полностью выполнил свои финансовые обязательства за поставку троллейбусов «Адмирал».

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#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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