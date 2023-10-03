Прибавление рогатых. На улицы Омска пустили еще десять новых троллейбусов «Адмирал»

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В омском департаменте транспорта рассказали о том, что на улицы города вышли десять новых троллейбусов «Адмирал». Их купили еще в прошлом году на средства инфраструктурного бюджетного кредита.
По последним данным, в троллейбусном парке имеется 144 единицы, из которых 91 — «Адмиралы». Они работают на всех городских маршрутах, уточнил начальник филиала «Троллейбусное депо» МП «Электрический транспорт» Василий Мелищук.
«Магистральные маршруты 3, 4, 15 и 67 укомплектованы ими в полном объеме, на остальных маршрутах замена проводится планомерно. В эксплуатацию уже введены 29 троллейбусов из партии, приобретенной в рамках ИБК», — сообщил чиновник.
Еще 20 троллейбусов проходят техническое обслуживание и процедуры страхования. Летом 2023 года город полностью выполнил свои финансовые обязательства за поставку троллейбусов «Адмирал».