Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Почему современные подростки не проявляют интереса к сексу: причины и последствия

3 октября 2023, 08:25
Несмотря на многочисленные сведения о сексе, многие подростки не проявляют к нему интереса. Возможно, это связано с тем, что в 90-х годах произошла сексуальная революция в России, пишет Pravda.Ru.

В то время комплексы были осмеяны, а порнография стала популярной. Это было полное противоположность советской эпохе, когда распространение порнографии было наказуемо законом. Из-за большого количества информации о сексе, некоторые подростки потеряли интерес к интимным отношениям и стали избегать их. Они считают, что всё, что они видят на экране монитора, является нормой. Таким образом, сексуальная революция оказала влияние на психосексуальное развитие подростков.

Подпишитесь
На этой неделе в Омске заработают сирены. Объясняем, почему
Вчера, 09:25
Один человек умер. В Омской области растет заболеваемость коронавирусом
Сегодня, 02:20
Омская «Тепловая компания» стала акционерным обществом
Сегодня, 06:00
На лыжной базе, из-за которой мэрия Омска судилась с предпринимателем, продают бизнес
Сегодня, 02:55
Главные по тарифам. В РЭК Омской области требуется начальник отдела и специалисты
Сегодня, 04:29
В СВО погиб 30-летний мобилизованный уроженец Омской области
Сегодня, 07:26