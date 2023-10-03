Почему современные подростки не проявляют интереса к сексу: причины и последствия

В то время комплексы были осмеяны, а порнография стала популярной. Это было полное противоположность советской эпохе, когда распространение порнографии было наказуемо законом. Из-за большого количества информации о сексе, некоторые подростки потеряли интерес к интимным отношениям и стали избегать их. Они считают, что всё, что они видят на экране монитора, является нормой. Таким образом, сексуальная революция оказала влияние на психосексуальное развитие подростков.