Почему люди не меняют фото профиля: психолог об аспектах выбора аватарки

По статистике, 17% женщин испытывают неуверенность в себе из-за сравнения себя с знаменитостями, которые на самом деле выглядят так же, как все обычные люди. 25% женщин не осмеливаются выйти из дома без макияжа, потому что не считают себя достаточно красивыми. У 14% самооценка падает из-за различий между реальным и представленным в инстаграме внешностью. Таким образом, использование фильтров сильно повлияло на самооценку людей и помешало им показывать свою истинную сущность.