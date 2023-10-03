Почему люди не меняют фото профиля: психолог об аспектах выбора аватарки

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Некоторые люди долгое время не меняют свою фотографию профиля, а другие обновляют ее очень часто. Семейный психолог Наталья Морозова объясняет, как можно понять опасен ли человек по его аватарке.
Есть два типа аватаров: личное фото пользователя и картинка, которая не имеет отношения к нему (животные, известные личности и т. д.). Что можно сказать о людях, которые используют личные фотографии?
— Классический вариант — это когда человек выкладывает фотографию самого себя. Если он делает это, значит, он открыт для общения и уверен в себе. Если фотография полного роста, это говорит о его стабильности и уверенности в себе.
— А что если человек использует свое личное фото, но сильно его редактирует? Фото может быть красивым, но заметно, что оно отредактировано.
— Сейчас люди страдают от такого явления, как чрезмерное погружение в виртуальную реальность. Везде есть фильтры, и люди привыкают видеть свое отображение через фильтры. Это говорит о том, что
во-первых, они не принимают себя такими, какие они на самом деле;
во-вторых, некоторые люди развивают фобии и боятся выходить на улицу, потому что они выглядят не так, как на своих фотографиях.
Теперь случается так: человек приходит на свидание, а его партнер либо не узнает его, либо больше не хочет с ним общаться из-за сильного использования фильтров.
По статистике, 17% женщин испытывают неуверенность в себе из-за сравнения себя с знаменитостями, которые на самом деле выглядят так же, как все обычные люди. 25% женщин не осмеливаются выйти из дома без макияжа, потому что не считают себя достаточно красивыми. У 14% самооценка падает из-за различий между реальным и представленным в инстаграме внешностью. Таким образом, использование фильтров сильно повлияло на самооценку людей и помешало им показывать свою истинную сущность.