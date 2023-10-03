Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Почему люди не меняют фото профиля: психолог об аспектах выбора аватарки

3 октября 2023, 08:17
Сейчас все больше людей оценивают по фотографии профиля и содержанию аккаунта. Отредактированная аватарка может указывать на некоторые проблемы и вести к негативным последствиям, пишет Pravda.Ru.

Некоторые люди долгое время не меняют свою фотографию профиля, а другие обновляют ее очень часто. Семейный психолог Наталья Морозова объясняет, как можно понять опасен ли человек по его аватарке.

Есть два типа аватаров: личное фото пользователя и картинка, которая не имеет отношения к нему (животные, известные личности и т. д.). Что можно сказать о людях, которые используют личные фотографии?

— Классический вариант — это когда человек выкладывает фотографию самого себя. Если он делает это, значит, он открыт для общения и уверен в себе. Если фотография полного роста, это говорит о его стабильности и уверенности в себе.

— А что если человек использует свое личное фото, но сильно его редактирует? Фото может быть красивым, но заметно, что оно отредактировано.

— Сейчас люди страдают от такого явления, как чрезмерное погружение в виртуальную реальность. Везде есть фильтры, и люди привыкают видеть свое отображение через фильтры. Это говорит о том, что

во-первых, они не принимают себя такими, какие они на самом деле;

во-вторых, некоторые люди развивают фобии и боятся выходить на улицу, потому что они выглядят не так, как на своих фотографиях.

Теперь случается так: человек приходит на свидание, а его партнер либо не узнает его, либо больше не хочет с ним общаться из-за сильного использования фильтров.

По статистике, 17% женщин испытывают неуверенность в себе из-за сравнения себя с знаменитостями, которые на самом деле выглядят так же, как все обычные люди. 25% женщин не осмеливаются выйти из дома без макияжа, потому что не считают себя достаточно красивыми. У 14% самооценка падает из-за различий между реальным и представленным в инстаграме внешностью. Таким образом, использование фильтров сильно повлияло на самооценку людей и помешало им показывать свою истинную сущность.

Подпишитесь
На этой неделе в Омске заработают сирены. Объясняем, почему
Вчера, 09:25
Один человек умер. В Омской области растет заболеваемость коронавирусом
Сегодня, 02:20
Омская «Тепловая компания» стала акционерным обществом
Сегодня, 06:00
На лыжной базе, из-за которой мэрия Омска судилась с предпринимателем, продают бизнес
Сегодня, 02:55
Главные по тарифам. В РЭК Омской области требуется начальник отдела и специалисты
Сегодня, 04:29
В СВО погиб 30-летний мобилизованный уроженец Омской области
Сегодня, 07:26