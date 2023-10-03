Пермский пранкер выиграл дело в Европейском суде

По информации РБК-Пермь, Давыдов заявил, что в 2017 году он подвергался насилию, находясь в пермском СИЗО-1. В своем иске, поданном в 2017 году и рассмотренном Европейским судом, он утверждал, что в марте 2017 года группа сотрудников потребовала, чтобы он явился на сборный пункт, но из-за боли в ноге он не мог это сделать. Сотрудники жестоко его обработали, при этом один из них выбил у него зуб своим коленом в процессе подъема по лестнице, пишет Pravda.Ru.