Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Пермский пранкер выиграл дело в Европейском суде

3 октября 2023, 08:32
Сергей Давыдов, известный как пермский шутник, выиграл дело против России в Европейском суде по правам человека. Суд решил выплатить ему компенсацию в размере 26 тысяч евро за жесткое обращение со стороны правоохранительных органов.

По информации РБК-Пермь, Давыдов заявил, что в 2017 году он подвергался насилию, находясь в пермском СИЗО-1. В своем иске, поданном в 2017 году и рассмотренном Европейским судом, он утверждал, что в марте 2017 года группа сотрудников потребовала, чтобы он явился на сборный пункт, но из-за боли в ноге он не мог это сделать. Сотрудники жестоко его обработали, при этом один из них выбил у него зуб своим коленом в процессе подъема по лестнице, пишет Pravda.Ru.

По результатам медицинской экспертизы было обнаружено, что у Давыдова отсутствуют несколько зубов из-за кариеса, а также он имеет перелом ключицы от удара твердым предметом. Впрочем, уголовное дело не было возбуждено.

Европейский суд признал жалобу обоснованной и присудил пранкеру компенсацию в размере 26 тысяч евро, которую должны выплатить из российского бюджета. Однако есть проблема: в 2022 году в России был принят закон, согласно которому решения, принятые после 15 марта 2022 года, не являются обязательными для исполнения.

Подпишитесь
На этой неделе в Омске заработают сирены. Объясняем, почему
Вчера, 09:25
Один человек умер. В Омской области растет заболеваемость коронавирусом
Сегодня, 02:20
Омская «Тепловая компания» стала акционерным обществом
Сегодня, 06:00
На лыжной базе, из-за которой мэрия Омска судилась с предпринимателем, продают бизнес
Сегодня, 02:55
Главные по тарифам. В РЭК Омской области требуется начальник отдела и специалисты
Сегодня, 04:29
В СВО погиб 30-летний мобилизованный уроженец Омской области
Сегодня, 07:26