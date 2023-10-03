Пермский пранкер выиграл дело в Европейском суде

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
По информации РБК-Пермь, Давыдов заявил, что в 2017 году он подвергался насилию, находясь в пермском СИЗО-1. В своем иске, поданном в 2017 году и рассмотренном Европейским судом, он утверждал, что в марте 2017 года группа сотрудников потребовала, чтобы он явился на сборный пункт, но из-за боли в ноге он не мог это сделать. Сотрудники жестоко его обработали, при этом один из них выбил у него зуб своим коленом в процессе подъема по лестнице, пишет Pravda.Ru.
По результатам медицинской экспертизы было обнаружено, что у Давыдова отсутствуют несколько зубов из-за кариеса, а также он имеет перелом ключицы от удара твердым предметом. Впрочем, уголовное дело не было возбуждено.
Европейский суд признал жалобу обоснованной и присудил пранкеру компенсацию в размере 26 тысяч евро, которую должны выплатить из российского бюджета. Однако есть проблема: в 2022 году в России был принят закон, согласно которому решения, принятые после 15 марта 2022 года, не являются обязательными для исполнения.