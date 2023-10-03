«Омскметаллооптторг» потратит 140 млн рублей на выкуп собственных акций

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В акционерном обществе «Омскметаллооптторг» прошло внеочередное собрание акционеров. Из официального сообщения об итогах встречи следует, что в повестке заседания был вопрос об изменении размера уставного капитала.
— Акционерное общество «Омскметаллооптторг» приняло решение об уменьшении уставного катала путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, — говорится в документе.
В общей сложности планируется приобрести 9,2 млн акций. Цена каждой — 15 рублей, то есть руководство завода намерено потратить на выкуп около 140 млн рублей. Акционеры, желающие продать свои акции, имеют время на подачу соответствующих заявлений до 14 ноября текущего года.
Отметим, что простое уменьшение УК — не единственная возможная причина обратного выкупа акций. АО начинают скупать собственные акции, если возникает необходимость поддержать на определенном уровне их стоимость, увеличить размер дивидендов на одну акцию, уменьшить число голосов на собрании акционеров или защититься от недружественного поглощения.
«Омскметаллооптторг» — крупное предприятие, доходы которого за 2022 год превысили 4 млрд рублей. Его генеральным директором является Роман Бабиков, преемник своего отца Игоря Бабикова. Последний, осужденный за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка», в 2021 году вышел на свободу по УДО и в последнее время упоминается в новостях в связи с книжной торговлей.