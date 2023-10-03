«Омскметаллооптторг» потратит 140 млн рублей на выкуп собственных акций

«Омскметаллооптторг» — крупное предприятие, доходы которого за 2022 год превысили 4 млрд рублей. Его генеральным директором является Роман Бабиков, преемник своего отца Игоря Бабикова. Последний, осужденный за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка», в 2021 году вышел на свободу по УДО и в последнее время упоминается в новостях в связи с книжной торговлей.