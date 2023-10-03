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Омский бизнесмен Алексей Царук создал еще одну компанию

Омский бизнесмен Алексей Царук создал еще одну компанию

3 октября 2023, 10:00
Фото: 1MI
Директором ООО «СТП-Омск» стал сам учредитель.

Известный омский предприниматель Алексей Царук стал учредителем еще одной фирмы. Это общество с ограниченной ответственностью «СТП-Омск», его официальная специализация — «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями». В уставном капитале фирмы 10 тысяч рублей, Царук — единственный владелец и директор.

Напомним: Алексей Царук владеет и руководит компанией «ТД СНК» с годовым оборотом в 2 млрд рублей, которая занимается поставками песка, щебня и битума для строительных и дорожных компаний. В числе ее клиентов часто можно встретить омское УДХБ и государственные ДРСУ. С именем Царука связан и ряд других бизнес-активов, в числе которых «Специализированный застройщик „КНЗ-1“», «Специализированный застройщик „КНЗ-2“», «Специализированный застройщик „КНЗ-3“».

Все «Застройщики» и некоторые другие фирмы Царука зарегистрированы в одной и той же квартире в многоэтажке на улице Декабристов. В этой же квартире теперь «прописан» и «СТП-Омск».

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Алексей Царук#Новые компании
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