Омский бизнесмен Алексей Царук создал еще одну компанию

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Известный омский предприниматель Алексей Царук стал учредителем еще одной фирмы. Это общество с ограниченной ответственностью «СТП-Омск», его официальная специализация — «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями». В уставном капитале фирмы 10 тысяч рублей, Царук — единственный владелец и директор.
Напомним: Алексей Царук владеет и руководит компанией «ТД СНК» с годовым оборотом в 2 млрд рублей, которая занимается поставками песка, щебня и битума для строительных и дорожных компаний. В числе ее клиентов часто можно встретить омское УДХБ и государственные ДРСУ. С именем Царука связан и ряд других бизнес-активов, в числе которых «Специализированный застройщик „КНЗ-1“», «Специализированный застройщик „КНЗ-2“», «Специализированный застройщик „КНЗ-3“».
Все «Застройщики» и некоторые другие фирмы Царука зарегистрированы в одной и той же квартире в многоэтажке на улице Декабристов. В этой же квартире теперь «прописан» и «СТП-Омск».