Омичи за один день перевели аферистам 14 млн рублей

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
За прошедшие сутки в омскую полицию обратились 27 человек с заявлениями о дистанционном мошенничестве. Потерпевшие перевели аферистам больше 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Например, в правоохранительные органы обратилась 68-летняя пенсионерка из Центрального округа. Женщина пыталась заработать на бирже, но попалась на уловки мошенников. В течение 10 дней она переводила средства на счет фиктивной финансовой организации, а когда захотела вывести деньги обратно, то консультанты перестали выходить на связь. В общей сложности омичка лишилась 572 тысяч рублей.
Также под предлогом инвестиций похитили деньги у 30-летней жительницы Кировского округа. Женщина отправила аферистам 574 тысяч рублей.
«Не спешите переводить и вкладывать деньги в инвестиционные проекты или приобретать активы, если вы не обладаете достаточными знаниями в этой области», — напомнили в полиции.