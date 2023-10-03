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Омичи за один день перевели аферистам 14 млн рублей

3 октября 2023, 03:19
Фото: Midjourney
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В полицию за сутки поступило 27 заявлений о фактах дистанционного мошенничества.

За прошедшие сутки в омскую полицию обратились 27 человек с заявлениями о дистанционном мошенничестве. Потерпевшие перевели аферистам больше 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Например, в правоохранительные органы обратилась 68-летняя пенсионерка из Центрального округа. Женщина пыталась заработать на бирже, но попалась на уловки мошенников. В течение 10 дней она переводила средства на счет фиктивной финансовой организации, а когда захотела вывести деньги обратно, то консультанты перестали выходить на связь. В общей сложности омичка лишилась 572 тысяч рублей.

Также под предлогом инвестиций похитили деньги у 30-летней жительницы Кировского округа. Женщина отправила аферистам 574 тысяч рублей.

«Не спешите переводить и вкладывать деньги в инвестиционные проекты или приобретать активы, если вы не обладаете достаточными знаниями в этой области», — напомнили в полиции.
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#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Мошенничество#Инвестиции#Уголовное дело#Следствие#Евгений Игишев
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