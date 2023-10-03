Омичи за один день перевели аферистам 14 млн рублей

Например, в правоохранительные органы обратилась 68-летняя пенсионерка из Центрального округа. Женщина пыталась заработать на бирже, но попалась на уловки мошенников. В течение 10 дней она переводила средства на счет фиктивной финансовой организации, а когда захотела вывести деньги обратно, то консультанты перестали выходить на связь. В общей сложности омичка лишилась 572 тысяч рублей.