Омичам разрешили приходить в «МЕГУ» с домашними животными

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Теперь посетители «МЕГИ» смогут гулять с животными на поводке прямо в здании торгового центра. Для их хозяев на территории оборудован прокат мисок для воды, ошейников, шлеек и намордников, а также пакетики для уборки за животным.
В рамках нововведения, на внешнем пространстве перед ТЦ появилась площадка с элементами для дрессировки животных и урнами для биологических отходов.
«Сейчас в МЕГЕ более 30-ти „пет-френдли“ магазинов и ресторанов. На их витринах ты найдёшь специальные наклейки „Можно с питомцами“. Мы продолжим работу с нашими партнёрами и будем расширять список магазинов и ресторанов, которые можно посещать вместе с животными», — рассказали в пресс-службе торгового центра.
Также отмечается, что, по правилам торгового центра, в общих зонах МЕГИ питомец может быть в переноске или на поводке, без намордника. А в «пет-френдли» магазинах и ресторанах животные могут быть либо в переноске, либо на поводке, но при этом в наморднике.