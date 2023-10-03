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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Омичам разрешили приходить в «МЕГУ» с домашними животными

Омичам разрешили приходить в «МЕГУ» с домашними животными

3 октября 2023, 09:32
Фото: Город55
Информация о необычном нововведении появилась на официальном сайте омского торгового центра.

Теперь посетители «МЕГИ» смогут гулять с животными на поводке прямо в здании торгового центра. Для их хозяев на территории оборудован прокат мисок для воды, ошейников, шлеек и намордников, а также пакетики для уборки за животным.

В рамках нововведения, на внешнем пространстве перед ТЦ появилась площадка с элементами для дрессировки животных и урнами для биологических отходов.

«Сейчас в МЕГЕ более 30-ти „пет-френдли“ магазинов и ресторанов. На их витринах ты найдёшь специальные наклейки „Можно с питомцами“. Мы продолжим работу с нашими партнёрами и будем расширять список магазинов и ресторанов, которые можно посещать вместе с животными», — рассказали в пресс-службе торгового центра.

Также отмечается, что, по правилам торгового центра, в общих зонах МЕГИ питомец может быть в переноске или на поводке, без намордника. А в «пет-френдли» магазинах и ресторанах животные могут быть либо в переноске, либо на поводке, но при этом в наморднике.

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#Омск#Домашние животные#Животные#Торговый центр#Новости#Торговый комплекс#Анастасия Баянова
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