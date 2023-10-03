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Published Сегодня, 08:06

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Updated Сегодня, 08:08

иллюстрация

«Одни отписки». Омичи рассказали о неработающих фонарях в сквере Красной Звезды

3 октября 2023, 08:06
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи рассказали о неработающих фонарях в сквере Красной Звезды

В администрации города пообещали решить проблему в течение этого месяца.

Жители Порт-Артура пожаловались на то, что в общественном месте рядом с кинотеатром «Мир» нет освещения. По их словам, сотрудники городских инстанций так и не помогли решить проблему, когда к ним обращались по телефону.

В сквере Красной Звезды проходило благоустройство, в рамках которого также ставили фонари. По наблюдениям местных жителей, они не работают.

«Уже год пишу в администрацию. Безрезультатно! Одни отписки, сдали объект без освещения, как принимала комиссия непонятно. Дети со школы домой идут по темноте, а в парке полно алкашей и непонятных компаний», — написала омичка в паблике «Омск ВК».

Работники пресс-центра администрации прокомментировали также пост. По их информации, представители «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и администрации Ленинского округа до конца месяца решат проблему с освещением.

В комментариях другая омичка сообщила о похожей ситуации в Советском округе. Про проспекту Культуры, от ДК имени Малунцева до Советского парка, нет освещения. Аллею благоустраивали еще в те годы, когда мэром Омска был Виктор Шрейдер, написала женщина. Она заявила, что с того момента фонари так и не работали. Ответа омичка от мэрии не получила.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Алина Ясинская
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