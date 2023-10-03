«Одни отписки». Омичи рассказали о неработающих фонарях в сквере Красной Звезды

В комментариях другая омичка сообщила о похожей ситуации в Советском округе. Про проспекту Культуры, от ДК имени Малунцева до Советского парка, нет освещения. Аллею благоустраивали еще в те годы, когда мэром Омска был Виктор Шрейдер, написала женщина. Она заявила, что с того момента фонари так и не работали. Ответа омичка от мэрии не получила.