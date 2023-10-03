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Одна из богатейших омичек Галина Якшина ушла с поста гендиректора «Белой речки»

Одна из богатейших омичек Галина Якшина ушла с поста гендиректора «Белой речки»

3 октября 2023, 05:15
Фото: 1MI
Теперь фирмой руководит Ирина Малышева.

В обществе с ограниченной ответственностью «Белая речка», зарегистрированном на Тарской в центре Омска, сменилось руководство. Еще недавно компанией руководила Галина Якшина, обладательница всего уставного капитала, но теперь пост генерального директора заняла Ирина Малышева.

Напомним: «Белая речка» занимается оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем. Ее выручка за прошлый год превысила 2,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 133 млн рублей. Благодаря этому Галина Якшина является одной из богатейших омичек.

Ирина Малышева до своего назначения не была связана с какими-либо бизнес-активами.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Белая речка#Глина Якшина
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