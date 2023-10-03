Одна из богатейших омичек Галина Якшина ушла с поста гендиректора «Белой речки»

В обществе с ограниченной ответственностью «Белая речка», зарегистрированном на Тарской в центре Омска, сменилось руководство. Еще недавно компанией руководила Галина Якшина, обладательница всего уставного капитала, но теперь пост генерального директора заняла Ирина Малышева.