Один человек умер. В Омской области растет заболеваемость коронавирусом

Ранее Город55 сообщал, что в омские поликлиники поступила вакцина от коронавируса. В первую очередь сделать прививку против коронавируса приглашают жителей области из группы риска. К ней относятся люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, ‎в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.