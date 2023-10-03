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Updated Сегодня, 02:22

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Один человек умер. В Омской области растет заболеваемость коронавирусом

3 октября 2023, 02:20
Фото: 1MI
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В Омской области за неделю коронавирус подтвердился у 156 пациентов

Болеют Covid-19 преимущественно взрослые.

В Омской области с 25 сентября по 1 октября у 156 человек подтвердился диагноз коронавирус, один пациент скончался. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за неделю показатель заболеваемости вырос на 17,3%.

«Ежедневно регистрировалось от 3 до 40 случаев заболеваний. В Омске зарегистрировано 123 случая заболеваний COVID-19, что составляет 79% от всех случаев заболеваний», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что болеют преимущественно взрослые (94% от всех подтвержденных случаев).

Ранее Город55 сообщал, что в омские поликлиники поступила вакцина от коронавируса. В первую очередь сделать прививку против коронавируса приглашают жителей области из группы риска. К ней относятся люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, ‎в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.

В поликлиники Омской области поступила вакцина от коронавируса
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#Коронавирус#Здоровье#Омская область#Болезнь#COVID-19#Заболеваемость#Евгений Игишев
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