Один человек умер. В Омской области растет заболеваемость коронавирусом

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 02:22
В Омской области с 25 сентября по 1 октября у 156 человек подтвердился диагноз коронавирус, один пациент скончался. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за неделю показатель заболеваемости вырос на 17,3%.
«Ежедневно регистрировалось от 3 до 40 случаев заболеваний. В Омске зарегистрировано 123 случая заболеваний COVID-19, что составляет 79% от всех случаев заболеваний», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что болеют преимущественно взрослые (94% от всех подтвержденных случаев).
Ранее Город55 сообщал, что в омские поликлиники поступила вакцина от коронавируса. В первую очередь сделать прививку против коронавируса приглашают жителей области из группы риска. К ней относятся люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.