Нутрициолог рассказала про рацион питания способствующий укреплению иммунитета

Кроме того, врач отметила полезность витамина Е для иммунитета. Источниками этого витамина являются зеленые овощи и листья, такие как салат и шпинат. Витамин Е играет важную роль в поддержании здоровья, поэтому важно не падать в депрессию. Никитина отметила, что особенно важно избегать падения настроения осенью, так как в этот период иммунитет может значительно снижаться.