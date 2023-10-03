Нутрициолог рассказала про рацион питания способствующий укреплению иммунитета

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Она подчеркнула, что важно употреблять продукты, богатые витамином С, чтобы повысить иммунитет. В качестве примера она привела цитрусовые фрукты — лайм, апельсин и лимон. Однако она также предостерегла от возможных аллергических реакций на эти продукты, так как это довольно распространенное явление.
Кроме того, врач отметила полезность витамина Е для иммунитета. Источниками этого витамина являются зеленые овощи и листья, такие как салат и шпинат. Витамин Е играет важную роль в поддержании здоровья, поэтому важно не падать в депрессию. Никитина отметила, что особенно важно избегать падения настроения осенью, так как в этот период иммунитет может значительно снижаться.
Нутрициолог также подчеркнула, что иммунитет зависит от потребления витаминов группы В.