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Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Нутрициолог рассказала про рацион питания способствующий укреплению иммунитета

3 октября 2023, 07:29
Лариса Никитина, специалист по питанию, в интервью Pravda.Ru рассказала о том, какой рацион питания поможет укрепить иммунитет.

Она подчеркнула, что важно употреблять продукты, богатые витамином С, чтобы повысить иммунитет. В качестве примера она привела цитрусовые фрукты — лайм, апельсин и лимон. Однако она также предостерегла от возможных аллергических реакций на эти продукты, так как это довольно распространенное явление.

Кроме того, врач отметила полезность витамина Е для иммунитета. Источниками этого витамина являются зеленые овощи и листья, такие как салат и шпинат. Витамин Е играет важную роль в поддержании здоровья, поэтому важно не падать в депрессию. Никитина отметила, что особенно важно избегать падения настроения осенью, так как в этот период иммунитет может значительно снижаться.

Нутрициолог также подчеркнула, что иммунитет зависит от потребления витаминов группы В.

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