Неизвестные ранили водителя Mercedes и украли сумку с деньгами

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Инцидент произошел днем на Донецкой улице, пишет 360tv.ru. Водитель Mercedes остановился на светофоре, когда из машины Infiniti вышли неизвестные. Они произвели несколько выстрелов через стекло иномарки и затем разбили его топором, чтобы забрать сумку с деньгами. После этого они скрылись на автомобиле.
Раненого водителя доставили в больницу, а полиция обнаружила брошенный автомобиль злоумышленников в Батайском проезде.
Правоохранительные органы под контролем прокуратуры активно работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего. Нападавших разыскивают, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.