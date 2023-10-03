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Published Сегодня, 17:44

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Неизвестные ранили водителя Mercedes и украли сумку с деньгами

3 октября 2023, 17:44
В Юго-Восточном районе Москвы неизвестные совершили нападение на водителя автомобиля Mercedes. Они выстрелили несколько раз и похитили его сумку с деньгами. Прокуратура столицы сообщила, что полиция объявила о розыске нападавших.

Инцидент произошел днем на Донецкой улице, пишет 360tv.ru. Водитель Mercedes остановился на светофоре, когда из машины Infiniti вышли неизвестные. Они произвели несколько выстрелов через стекло иномарки и затем разбили его топором, чтобы забрать сумку с деньгами. После этого они скрылись на автомобиле.

Раненого водителя доставили в больницу, а полиция обнаружила брошенный автомобиль злоумышленников в Батайском проезде.

Правоохранительные органы под контролем прокуратуры активно работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего. Нападавших разыскивают, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Происшествия
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