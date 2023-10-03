Неизвестные ранили водителя Mercedes и украли сумку с деньгами

Инцидент произошел днем на Донецкой улице, пишет 360tv.ru. Водитель Mercedes остановился на светофоре, когда из машины Infiniti вышли неизвестные. Они произвели несколько выстрелов через стекло иномарки и затем разбили его топором, чтобы забрать сумку с деньгами. После этого они скрылись на автомобиле.