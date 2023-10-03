Маск снова признан богатейшим человеком в США

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Эта сумма примерно равна его состоянию в прошлом году, когда он также возглавлял рейтинг, пишет 360tv.ru.
На втором месте находится Джефф Безос, основатель Amazon, с оценкой состояния в 161 миллиард долларов. Третье место досталось Ларри Эллисону, одному из основателей Oracle, с состоянием в 158 миллиардов.
Другие высокие позиции в рейтинге заняли Уоррен Баффет, глава Berkshire Hathaway, и Ларри Пейдж, один из основателей Google. Билл Гейтс, создатель Microsoft, расположился на шестой строчке.
Общая сумма состояния всех 400 самых богатых жителей США увеличилась на 500 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом.