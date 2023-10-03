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Маск снова признан богатейшим человеком в США

3 октября 2023, 18:01
Илон Маск, американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla, снова стал самым богатым человеком в США. Согласно данным Forbes, ежегодному рейтингу богатейших людей, Маск занял первое место с оценкой состояния в 251 миллиард долларов.

Эта сумма примерно равна его состоянию в прошлом году, когда он также возглавлял рейтинг, пишет 360tv.ru.

На втором месте находится Джефф Безос, основатель Amazon, с оценкой состояния в 161 миллиард долларов. Третье место досталось Ларри Эллисону, одному из основателей Oracle, с состоянием в 158 миллиардов.

Другие высокие позиции в рейтинге заняли Уоррен Баффет, глава Berkshire Hathaway, и Ларри Пейдж, один из основателей Google. Билл Гейтс, создатель Microsoft, расположился на шестой строчке.

Общая сумма состояния всех 400 самых богатых жителей США увеличилась на 500 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом.

#Общество
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