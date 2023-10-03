Маск снова признан богатейшим человеком в США

Илон Маск, американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla, снова стал самым богатым человеком в США. Согласно данным Forbes, ежегодному рейтингу богатейших людей, Маск занял первое место с оценкой состояния в 251 миллиард долларов.