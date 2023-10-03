Краснодарская «Догма» получила разрешение на строительство второго дома в Омске

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Омский департамент архитектуры и градостроительства выдал ООО СЗ «Догма-Омск» разрешение на строительство второго многоквартирного жилого дома. Соответствующий документ подписан 29 сентября.
«Догма-Омск» — это дочерняя организация краснодарской группы строительных компаний DOGMA. Вторая многоэтажка появится на земельном участке с номером 55:36:170111:4640. Находится он на улице Светловская в Ленинском округе Омска и имеет площадь 10695 кв. м.
Напомним, что разрешение на строительство своего первого дома в Омске «Догма» получила 31 августа. Возводить его будут на соседнем участке.
Проект третьей многоэтажки, которая появится в ЖК «Снегири» от краснодарского застройщика, также уже готов. Он в начале сентября получил положительное заключение экспертизы.
В общей сложности застройщик возведет на Светловской 19 многоэтажных домов. Впоследствии в микрорайоне появятся три детсада, школа на 1580 мест и поликлиника. Правда, по условиям заключенных соглашений в рамках масштабных инвестиционных проектов социальные объекты будут строить за бюджетный счет.