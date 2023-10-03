Краснодарская «Догма» получила разрешение на строительство второго дома в Омске

В общей сложности застройщик возведет на Светловской 19 многоэтажных домов. Впоследствии в микрорайоне появятся три детсада, школа на 1580 мест и поликлиника. Правда, по условиям заключенных соглашений в рамках масштабных инвестиционных проектов социальные объекты будут строить за бюджетный счет.