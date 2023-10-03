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Строительство

Краснодарская «Догма» получила разрешение на строительство второго дома в Омске

3 октября 2023, 09:57
Фото: 1MI
Строительство
Многоэтажка появится в районе улицы Светловская в Ленинском округе.

Омский департамент архитектуры и градостроительства выдал ООО СЗ «Догма-Омск» разрешение на строительство второго многоквартирного жилого дома. Соответствующий документ подписан 29 сентября.

«Догма-Омск» — это дочерняя организация краснодарской группы строительных компаний DOGMA. Вторая многоэтажка появится на земельном участке с номером 55:36:170111:4640. Находится он на улице Светловская в Ленинском округе Омска и имеет площадь 10695 кв. м.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Напомним, что разрешение на строительство своего первого дома в Омске «Догма» получила 31 августа. Возводить его будут на соседнем участке.

Проект третьей многоэтажки, которая появится в ЖК «Снегири» от краснодарского застройщика, также уже готов. Он в начале сентября получил положительное заключение экспертизы.

В общей сложности застройщик возведет на Светловской 19 многоэтажных домов. Впоследствии в микрорайоне появятся три детсада, школа на 1580 мест и поликлиника. Правда, по условиям заключенных соглашений в рамках масштабных инвестиционных проектов социальные объекты будут строить за бюджетный счет.

«Догма» подготовила проекты еще двух многоэтажек для омского ЖК «Снегири»
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#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Многоквартирный дом#Новости#Департамент архитектуры#Разрешение#Юлия Истомина#Догма
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