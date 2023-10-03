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Published Сегодня, 08:39

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Готов на 13%. Долгострой в селе Богословка Омского района продают за 47 млн рублей

3 октября 2023, 08:39
Фото: Город55
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В Омске пустят с молотка долгострой с земельным участком в микрорайоне Врубелево

Строить девятиэтажный дом в Омском районе начали в 2010-х годах.

Конкурсный управляющий Самат Шумеков выставил на торги имущество московской компании «Новые строительные технологии», которую признали банкротом в феврале прошлого года. За 47,4 млн рублей рассчитывают продать земельный участок площадью 16914 кв. м и объект незавершенного строительства в микрорайоне Врубелево Омского района.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Строительство девятиэтажки на 432 квартиры на улице Врубеля в 2010-х годах начал инвестор из Москвы — ООО «Фармацевтическое бюро». Этой компании как раз принадлежал 1% в уставном капитале «Новых строительных технологий», остальные 99% между собой разделили Алексей Галаганов и Андрей Вильгельм.

В настоящий момент девятиэтажный дом, как стало известно Городу55, готов только на 13%, состояние его оценивается как удовлетворительное. Полностью в нем выполнены работы по возведению фундамента, возведен каркас 1 и 2 этажей.

«Возведены кирпичные наружные и внутренние стены, ограждающие конструкции 1 этажа. Частично возведены наружные стены 2 этажа. Перекрытие между цокольным и 1 этажом выполнены полностью, между 1 и 2 этажом частично», — говорится в аукционной документации.

Отметим, что квартир в многоэтажке во Врубелево дожидаются 6 дольщиков. Деньги им планируют выплатить после продажи имущества застройщика-банкрота. Также в случае успешной реализации лота средства пойдут на погашение требований кредиторов и судебных расходов.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 3 ноября, итоги собираются подвести 8 ноября.

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