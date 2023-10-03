Готов на 13%. Долгострой в селе Богословка Омского района продают за 47 млн рублей

Строительство девятиэтажки на 432 квартиры на улице Врубеля в 2010-х годах начал инвестор из Москвы — ООО «Фармацевтическое бюро». Этой компании как раз принадлежал 1% в уставном капитале «Новых строительных технологий», остальные 99% между собой разделили Алексей Галаганов и Андрей Вильгельм.