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«Газпромнефть-СМ» с помощью цифровых технологий повышает квалификацию специалистов

«Газпромнефть-СМ» с помощью цифровых технологий повышает квалификацию специалистов

3 октября 2023, 07:13
Фото: Дмитрий Верхоробин
На Омском заводе смазочных материалов открыт интерактивный образовательный центр. Специально разработанное программное обеспечение позволяет совершенствовать навыки управления сложными технологическими объектами в виртуальной реальности.

Запуск центра — часть программы профессионального развития персонала компании «Газпромнефть — смазочные материалы».

Цифровой центр включает пять современных компьютерных комплексов, в точности воспроизводящих производственные процессы предприятия. Сотрудникам доступны различные сценарии, в том числе запуск и остановка технологического объекта, работа оборудования и систем в различных условиях, а также координация взаимодействия со специализированными службами. Благодаря многопользовательскому режиму отрабатывать навыки может одновременно весь состав технологической бригады. Программное обеспечение для компьютерного центра произведено ведущей российской компанией в сфере инновационных IT-проектов.

Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов:

«Наше производство оснащено современным высокотехнологичным промышленным оборудованием, работа с которым требует специальной подготовки. Поэтому Омский завод смазочных материалов системно внедряет новые образовательные кейсы, уникальные цифровые инструменты, VR-технологии, постоянно расширяя возможности для совершенствования профессиональных компетенций сотрудников. На сегодняшний день обучающими проектами по различным направлениям охвачен весь персонал предприятия».

#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Нефть
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