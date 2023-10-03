«Газпромнефть-СМ» с помощью цифровых технологий повышает квалификацию специалистов

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:16
Запуск центра — часть программы профессионального развития персонала компании «Газпромнефть — смазочные материалы».
Цифровой центр включает пять современных компьютерных комплексов, в точности воспроизводящих производственные процессы предприятия. Сотрудникам доступны различные сценарии, в том числе запуск и остановка технологического объекта, работа оборудования и систем в различных условиях, а также координация взаимодействия со специализированными службами. Благодаря многопользовательскому режиму отрабатывать навыки может одновременно весь состав технологической бригады. Программное обеспечение для компьютерного центра произведено ведущей российской компанией в сфере инновационных IT-проектов.
Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов:
«Наше производство оснащено современным высокотехнологичным промышленным оборудованием, работа с которым требует специальной подготовки. Поэтому Омский завод смазочных материалов системно внедряет новые образовательные кейсы, уникальные цифровые инструменты, VR-технологии, постоянно расширяя возможности для совершенствования профессиональных компетенций сотрудников. На сегодняшний день обучающими проектами по различным направлениям охвачен весь персонал предприятия».