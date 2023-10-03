«Газпромнефть-СМ» с помощью цифровых технологий повышает квалификацию специалистов

Цифровой центр включает пять современных компьютерных комплексов, в точности воспроизводящих производственные процессы предприятия. Сотрудникам доступны различные сценарии, в том числе запуск и остановка технологического объекта, работа оборудования и систем в различных условиях, а также координация взаимодействия со специализированными службами. Благодаря многопользовательскому режиму отрабатывать навыки может одновременно весь состав технологической бригады. Программное обеспечение для компьютерного центра произведено ведущей российской компанией в сфере инновационных IT-проектов.