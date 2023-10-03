«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне ruАA

Эксперты положительно оценивают коэффициент убыточности-нетто по страховому портфелю ВСК — 46,8% за 1 полугодие 2023 года. Финансовый результат компании был положительным последние 4 квартала. Кроме того, агентство отмечает рост показателей рентабельности капитала (с 19,0% за 2022 год до 31,3% за 1 полугодие 2023 года в годовом выражении) и инвестиций (с 4,9% за 2022 год до 8,7% за 1 полугодие 2023 года в годовом выражении).