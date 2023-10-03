«Адское место»: какие отзывы оставляют омичи о городских школах

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В Омске, по данным департамента образования, в 2023-2024 учебном году работает 151 бюджетное общеобразовательное учреждение — 99 общеобразовательных школ, 20 гимназий, 15 школ с углубленным изучением отдельных предметов, 13 лицеев, 3 школы-интерната, 2 вечерних школы.
Каждое из них родители, ученики да и учителя могут оценивать в интернете. Город55 посмотрел, какие из школ заслужили самые низкие баллы, и составил топ-5 худших омских школ по отзывам в 2Gis (в расчет мы брали учебные заведения, о которых оставлено 10 и больше отзывов, — прим. Ред.). Разбираемся, чем же чаще всего оставались недовольны омичи.
Трехэтажное здание лицея №137 находится в Кировском округе, на проспекте Комарова, 27/3. С 2015 года учебное заведение получило 14 оценок, и практически каждый год остаются люди, неудовлетворенные работой лицея. В одном из отзывов даже присутствует сравнения школы с тюрьмой.
В 2015 году одну из омичек возмутило грубое поведение сторожа и вахтера школы.
«Как известно, „театр начинается с вешалки“. Так и школа начинается с вахтера и сторожа. Оценить по „достоинству“ данное учебное заведение, к сожалению, пришлось по грубому поведению сторожа и вахтера школы», — написала Светлана.
Претензии омичи оставляют и к руководящему составу. Среди других моментов, которые не нравятся родителям, называют постоянные денежные поборы, большое количество домашних заданий, нехватку педагогов, оскорбления и унижения детей, занижение оценок и невкусную еду в столовой.
«Худшее, что может случиться с вами и вашим ребенком — это попасть в данный „лицей“. И да слово „лицей“ в данном случае совсем не статус, а просто набор букв, не имеющий к этому заведению никакого отношения. Не могу сказать, что так было всегда, вовсе нет… когда директором была Гусева А.В. это действительно был лицей с большой буквы. Но как говорится рыба гниет с головы», — отметила Наталья.
Один из последних аргументированных отзывов о лицее появился в конце прошлого учебного года.
«Школа просто ужасная <…>. Думаю о переводе в другую школу, а то так продолжаться больше не может. Убедительная просьба не отдавать детей в данную школу, а то потом в лучшем случае они будут морально травмированы», — написала 15 мая этого года омичка Екатерина.
Это учебное заведение находится по адресу Тимофея Белозерова, 20 в Советском округе. Негативные оценки стали появляться с 2015 года. В целом же омичи оставили о лицее 23 отзыва. Рассмотрим подробнее те, что оставляли в последние три года.
Один из омичей назвал лицей «шарашкиной конторой» из-за того, что ему отказали в поступлении в 10 класс. Причиной для этого послужил маленький балл аттестата (4,5), однако в поступивших были и люди с более низким баллом.
Среди минусов лицея отмечают слабый преподавательский состав, а следовательно траты на репетиторов для подготовки к ЕГЭ, занижение оценок некоторыми преподавателями, плохую работу психолога и плохое питание.
«Не лицей, а название одно! Прием детей в первый класс можно назвать сбором в стадо: просто загнали скопом всех детей в фойе и родителям запретили войти, учитывая что дети учителей впервые видят, стресс обеспечили на все 100%. Поборы нехилые, особенно квитанция на сбор с пометкой „в фонд окон“ порадовала — вам новое здание, а за счет родителей новые окна в него. Лучше это заведение подальше обходить», — так о школе в августе прошлого года высказалась омичка Ольга.
При этом некоторые родители отмечают, что начальные классы в лицее были сильными, со справедливым преподавательским составом, а дальше все пошло по наклонной.
«Уровень образования старших классов очень низкий! После 9 класса будете 2 года работать на репетиторов <…>. В кабинетах лицея с ноября 2022 по конец января 2023 года температура 17-18 градусов, дети бесконечно болеют, учась в холодных классах, но их упорно заставляют сидеть в сменке и соблюдать деловой стиль, ведь это же приоритетно», — говорится в отзыве еще одной омички, чей ребенок учился в лицее.
Есть, правда, и те, у кого впечатления от обучения в лицее остались положительными, поэтому и время, проведенное в этой школе, они вспоминают с благодарностью и грустят от того, что педагогический состав поменялся, и в школе все стало не так.
И снова учебное заведение, которое расположено в Кировском округе — на Бульваре Заречном, 8. Омичи оставили о гимназии №139 19 отзывов, негативные — появляются с сентября 2019 года. В них отмечают некорректное общение директора с родителями и учениками, непрофессиональное отношение учителей. Проблемы возникают у тех, кто хочет устроить в эту школу своего ребенка.
«Хотели устроить ребенка в эту школу, так как переехали и относимся к ней по прописке. Позвонила директору, она разговаривала так, что сразу понятно — там новым людям не рады. Сказали оставить заявку на вступительные испытания, и они перезвонят и сообщат когда приходить. Заявку оставила, но так никто и не перезвонил, звонила сама», — рассказывает омичка Арина.
На очереди Центральный округ Омска. Гимназия №85 расположена по адресу Фрунзе, 71. Свои мнения о школе высказали 14 человек, а негативные отзывы все чаще стали появляться с 2021 года.
Уже традиционная претензия — качество преподавания. В мае прошлого года, например, отметили часто меняющийся преподавательский состав.
«Преподавательский состав меняется чуть ли не каждый месяц, когда ребенок что-то не понимает, учителя говорят идти к репетиторам. Объяснять сами ничего не хотят. Директрисе нужны только деньги от богатых родителей», — так описали ситуацию в школе.
Отзывы о гимназии оставляют и выпускники. Омичка, которая окончила школу пять лет назад, описала свои впечатления так: «бывало и лучше». Из плюсов она упомянула хорошее техническое оснащение классов и спортзала, наличие небольшого стадиона и футбольного поля возле гимназии, а также недорогую и вкусную еду в столовой. Минусов, правда, набралось намного больше.
«Учитывая псевдоэлитность учреждения, училась здесь псевдоэлита (дети среднего класса, чуть выше и ниже). Соответственно, учителя всегда рассчитали на какие-то подарки, устраивали непонятные сборы и говорили „надо школе, надо классу, на учебники“ и тому подобное. На выпускной, не считая наряда, наша семья только школе отдала более 40000 рублей», — пишет девушка.
Следующее учебное заведение расположено на улице Ангарская, 7а в Ленинском округе. Первые отзывы начали оставлять в 2015 году, впечатлениями о лицее за это время поделились 14 человек.
Неуважительное отношение к ученикам, занижение оценок, ежегодные сборы в фонд класса и школы, невкусная еда в столовой, отсутствие безопасного футбольного поля возле школы, ужасный туалет — такие негативные моменты упоминают родители и школьники.
«Мне непонятно, почему некоторые учителя ставят себя выше других и переходят нормы дозволенного. Позволяют себе относиться неуважительно по отношению к ученикам и занижать оценки из-за того, что им кто-то не нравится», — говорится в отзыве, оставленном в 2020 году.
«Не лицей вовсе, а обычная школа», — констатирует один из омичей.
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От редакции добавим, что рейтинг худших школ Омска основан исключительно на оценках в онлайн-сервисе, не может быть совершенно объективным и отражать реальное положение дел в образовательных учреждениях.
Ранее Город55 пообщался с родителями омских школьников и узнал, на что и по сколько им приходится скидываться в школах. Подробно об этом рассказываем здесь: