Жительница Каменск-Уральского заработала миллионы поеданием еды перед камерой

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Издание NEWS.ru рассказало об Инне Судаковой, которая за четыре года заработала мукбангом на жилье в Турции. Заниматься поеданием едой перед камерой Инна начала с 2019 года. По данным СМИ, за декабрь 2021 года она заработала на этом 6157 долларов. В самые «голодные» месяцы ее доход составлял не менее 3000 долларов.
Сегодня Инна снимает свои ролики из Аланьи. Сообщается, что стримерша купила себе квартиру в центре этого курортного города — в жилом комплексе Kingdom City. Известно, что квартиры формата «1+1» здесь стоят не менее 165 000 евро. Судакова Успела оформить вид на жительство в Турции еще до массового отказа россиянам в выдаче ВНЖ.
Видеоролики Инны посвящены приготовлению пищи и ее поеданию. При этом автор блога пододвигает тарелки ближе к камере — так создается видимость еще большего количества еды.
На вид Инна — простая русская женщина с круглыми формами и миловидным лицом, которая любит поесть и посмеяться. На камеру она смеется и рассказывает о своей жизни. По образованию Судакова — экономист-бухгалтер. Она имеет опыт работы в исправительной колонии, военкомате и органах правопорядка.