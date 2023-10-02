Жительница Каменск-Уральского заработала миллионы поеданием еды перед камерой

Издание NEWS.ru рассказало об Инне Судаковой, которая за четыре года заработала мукбангом на жилье в Турции. Заниматься поеданием едой перед камерой Инна начала с 2019 года. По данным СМИ, за декабрь 2021 года она заработала на этом 6157 долларов. В самые «голодные» месяцы ее доход составлял не менее 3000 долларов.