Жители Омского района пожаловались на отказ педиатра в приеме детей с температурой

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В редакцию Города55 обратились жители поселка Иртышский Омского района, которые в понедельник, 2 октября, не смогли попасть на прием к педиатру.
Ранее в медучреждение два раза в неделю по графику приезжал педиатр, под этот график и подстраивались жители поселка. Недавно в Иртышской участковой больнице появился новый врач, работающий на постоянной основе. Однако с его появлением ситуация в больнице не улучшилась.
Сегодня, как рассказала Городу55 местная жительница, она просидела в очереди за справкой 1,5 часа, но по итогу в приеме ей отказали.
«Врач 20 минут проговорила по телефону в приемные часы, после 20-минутного разговора вышла из кабинета и объявила о том, что прием окончен: у нее обед и работа с документами», — отметила женщина.
Среди тех, кому врач 2 октября отказал в приеме, оказались четыре человека, в том числе и дети с температурой.
По словам жительницы Иртышского, на месте не было заведующей, также отсутствовали специалисты и в регистратуре.
«Все пошли заниматься своими делами! Если бы доктор эти 20 минут уделил пациентам, а не личным разговором, все бы успели пройти», — добавила собеседница Города55.
Отметим, что Иртышская участковая больница по улице Гули Королевой обслуживает жителей нескольких сельских поселений — Иртышского, Розовского и Усть-Заостровского. Это около 8,8 тысяч человек.
Ранее Город55 рассказывал о проблемах Любинской центральной районной больницы. Местных жителей не устраивает состояние автомобилей скорой помощи, самого учреждения, а именно недовольны они тараканами, грязными матрасами и качеством питания. Также для учреждения характерна проблема кадрового дефицита. В минздраве по факту жалоб была организована проверка.