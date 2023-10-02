Жители Омского района пожаловались на отказ педиатра в приеме детей с температурой

Ранее в медучреждение два раза в неделю по графику приезжал педиатр, под этот график и подстраивались жители поселка. Недавно в Иртышской участковой больнице появился новый врач, работающий на постоянной основе. Однако с его появлением ситуация в больнице не улучшилась.