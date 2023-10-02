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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Иллюстраиця

Ждали больше 10 часов. Омская прокуратура проверит обстоятельства задержек авиарейсов

2 октября 2023, 12:16
Фото: Город55
Иллюстраиця

Омская прокуратура проведет проверку в связи с массовой задержкой авиарейсов

В ходе проверки будут проводиться мероприятия по защите прав пассажиров, которые ждали задержанные рейсы из-за сильного тумана.

В связи с неблагоприятными условиями для полетов и поздним прибытием некоторых самолетов в омский аэропорт, пассажиры 7 авиарейсов столкнулись с задержками.

Так, вовремя из Омска не смогли улететь самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» в Москву, «Россия» в Санкт-Петербург, «Ikar» в Сочи, «Сибирь» в Новосибирск, «Уральские авиалинии» в Москву и Сочи, а также «Red Wings» в Екатеринбург. Наибольшая продолжительность задержки авиарейса составила более 10 часов.

По этому факту транспортная прокуратура проведет проверку и установит, нарушались ли права пассажиров в период ожидания рейсов.

На зданиях рядом с аэродромом в Омске не нанесли маркировочные знаки для самолетов
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