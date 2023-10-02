Ждали больше 10 часов. Омская прокуратура проверит обстоятельства задержек авиарейсов

Так, вовремя из Омска не смогли улететь самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» в Москву, «Россия» в Санкт-Петербург, «Ikar» в Сочи, «Сибирь» в Новосибирск, «Уральские авиалинии» в Москву и Сочи, а также «Red Wings» в Екатеринбург. Наибольшая продолжительность задержки авиарейса составила более 10 часов.