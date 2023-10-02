Закрывается летний сезон. Ферма «Омский страус» уйдет на каникулы

Цены билета на ферму для взрослых (от 14 лет) составляет 200 рублей, для детей — 100 рублей, до 3 лет — бесплатно. Стоимость сафари для взрослых — 100 рублей, для детей — 50 рублей, до 5 лет — бесплатно. Оплату принимают наличными. Со своими животными вход на ферму запрещен