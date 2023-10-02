Закрывается летний сезон. Ферма «Омский страус» уйдет на каникулы

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
Modified Сегодня, 02:14
Updated Сегодня, 02:14
Ферма «Омский страус» в Усть-Заостровке уйдет на зимние каникулы. Сообщение об этом появилось в официальном паблике фермы ВКонтакте.
«Работаем крайние дни в этом году 7 и 8 октября с 11:00 до 17:00. Ждем вас», — рассказали в «Омском страусе».
Цены билета на ферму для взрослых (от 14 лет) составляет 200 рублей, для детей — 100 рублей, до 3 лет — бесплатно. Стоимость сафари для взрослых — 100 рублей, для детей — 50 рублей, до 5 лет — бесплатно. Оплату принимают наличными. Со своими животными вход на ферму запрещен
Помимо африканских и эму страусов на территории фермы можно увидеть маралов, ослов, фазанов, павлинов и других животных.
Ранее Город55 сообщал, что прокат электросамокатов в Омске уйдет на зимние каникулы с первым снегом. При кратковременном ухудшении погоды сервис будет не доступен для пользователей. Прокатом можно будет воспользоваться при потеплении.