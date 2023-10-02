Взрыв газа в Тобольске: пострадавшие и состояние детей

Состояние двух пациентов в больнице оценивается как удовлетворительное, в то время как третий находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации. Дети были спасены благодаря счастливой случайности — они не находились в квартире в момент взрыва, пишет ФедералПресс.