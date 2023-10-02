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Взрыв газа в Тобольске: пострадавшие и состояние детей

2 октября 2023, 07:56
В Тобольске произошел взрыв газа в квартире, где проживала женщина с двумя детьми. Один из пострадавших и тобольчанка находятся в больнице, в то время как дети остались невредимы.

Состояние двух пациентов в больнице оценивается как удовлетворительное, в то время как третий находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации. Дети были спасены благодаря счастливой случайности — они не находились в квартире в момент взрыва, пишет ФедералПресс.

После происшествия Следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело. Также будет проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям на месте взрыва газа в многоквартирном доме. По информации телеграм-канала ведомства, комиссия по пожарной безопасности Тобольского муниципального района запланирована на 8:30.

Отметим, что пожар удалось потушить в четыре часа утра. В результате пострадали несколько квартир и крыша многоэтажного здания.

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