«Воняло хлором». В Омской области ввели режим «черного неба»

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В Омской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать до 11:00 понедельника, 2 октября.
«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Омичи в социальных сетях продолжат оставлять жалобы на качество воздуха в городе.
«Утром в нефтяниках воняло хлором, у меня на него аллергия, нос до сих пор отёчный, антигистамины не помогают», — сообщила омичка Татьяна Филимонова в паблике проекта «Дыши! Омск».
«У СКК имени Блинова смог», — рассказал Людмила Игнатенко.
Отметим, что в Омске в августе 21 раз вводили режим «черного неба». Итоги последнего летнего месяца подвели в Обь-Иртышском УГМС. Синоптики сообщили, что в целом в августе наблюдался «высокий» уровень загрязнения воздуха. Сводных данных по итогам сентября пока нет.