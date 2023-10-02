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Published Сегодня, 02:28

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Updated Сегодня, 02:30

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«Воняло хлором». В Омской области ввели режим «черного неба»

2 октября 2023, 02:28
Фото: Город55
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В Омской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Омичи в социальных сетях оставляют жалобы на качество воздуха в городе.

В Омской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать до 11:00 понедельника, 2 октября.

«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Омичи в социальных сетях продолжат оставлять жалобы на качество воздуха в городе.

«Утром в нефтяниках воняло хлором, у меня на него аллергия, нос до сих пор отёчный, антигистамины не помогают», — сообщила омичка Татьяна Филимонова в паблике проекта «Дыши! Омск».
«У СКК имени Блинова смог», — рассказал Людмила Игнатенко.

Отметим, что в Омске в августе 21 раз вводили режим «черного неба». Итоги последнего летнего месяца подвели в Обь-Иртышском УГМС. Синоптики сообщили, что в целом в августе наблюдался «высокий» уровень загрязнения воздуха. Сводных данных по итогам сентября пока нет.

Было нечем дышать. В Омске в прошлом месяце 21 раз вводили режим «черного неба»
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#Экология#Погода#Омск#Омская область#Выбросы#Режим нму#Черное небо#Евгений Игишев
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