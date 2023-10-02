«Воняло хлором». В Омской области ввели режим «черного неба»

Отметим, что в Омске в августе 21 раз вводили режим «черного неба». Итоги последнего летнего месяца подвели в Обь-Иртышском УГМС. Синоптики сообщили, что в целом в августе наблюдался «высокий» уровень загрязнения воздуха. Сводных данных по итогам сентября пока нет.