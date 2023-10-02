Вандалы разгромили и повалили на землю надгробия на кладбище под Омском

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В паблике «Омск Live» появилась информация об очередном акте вандализма на кладбище. На этот раз хулиганы нагрянули в Омский район. Неизвестные, как сообщили Городу55 в пресс-центре регионального УМВД, повалили 11 надгробных плит.
Жительница Омской области при посещении Новооомского кладбища увидела удручающую картину. Сообщение об инциденте полицейские получили в пятницу, 29 сентября.
Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место и фиксировали данные о повреждениях. По факту случившегося запущена проверка. Личности вандалов пока не установлены.
Ранее Город55 писал о повреждениях на кладбище Черлакского района. На каких-то могил после дебоширов не оказалось надгробий.