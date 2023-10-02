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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

иллюстрация

Вандалы разгромили и повалили на землю надгробия на кладбище под Омском

2 октября 2023, 09:46
Фото: Город55
иллюстрация
Полицейские ищут причастных к повреждению.

В паблике «Омск Live» появилась информация об очередном акте вандализма на кладбище. На этот раз хулиганы нагрянули в Омский район. Неизвестные, как сообщили Городу55 в пресс-центре регионального УМВД, повалили 11 надгробных плит.

Фото: «Омск Live»

Жительница Омской области при посещении Новооомского кладбища увидела удручающую картину. Сообщение об инциденте полицейские получили в пятницу, 29 сентября.

Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место и фиксировали данные о повреждениях. По факту случившегося запущена проверка. Личности вандалов пока не установлены.

Ранее Город55 писал о повреждениях на кладбище Черлакского района. На каких-то могил после дебоширов не оказалось надгробий.

«Надгробия нет». В Омской области вандалы добрались еще до одного сельского кладбища
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#Происшествия#Омск#Омская область#Кладбище#Вандализм#Новости#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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