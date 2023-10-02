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Posted 2 октября, 18:37

Published 2 октября, 18:37

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

В сентябре погрузка на сети ОАО «РЖД» достигла объема 100,9 млн тонн

В сентябре погрузка на сети ОАО «РЖД» достигла объема 100,9 млн тонн

2 октября 2023, 18:37
Фото: piqsels.com
Согласно оперативной информации, объем погрузки на сети ОАО «Российские железные дороги» в сентябре 2023 года достиг 100,9 млн тонн, что на 0,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Объем грузооборота за сентябрь 2023 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1%, составив 211,4 миллиарда тарифных тонно-километров, тогда как грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время продемонстрировал снижение на 1,7% и составил 261,7 миллиарда тонно-километров.

Погрузка за январь — сентябрь 2023 года, согласно оперативным данным, составила 926,8 миллиона тонн, что на 0,6% превосходит показатели аналогичного периода прошлого года.

Железными дорогами было погружено:

каменного угля — 262,8 миллиона тонн (+0,9% к январю — сентябрю 2022 года);

кокса — 8,6 миллиона тонн (+10,8%);

нефти и нефтепродуктов — 156,7 миллиона тонн (-2,1%);

руды железной и марганцевой — 84 миллиона тонн (-3,1%);

черных металлов — 51 миллион тонн (+1,1%);

лома черных металлов — 10,4 миллиона тонн (+4,1%);

химических и минеральных удобрений — 47,1 миллиона тонн (+3,9%);

цемента — 19,2 миллиона тонн (-2,1%);

лесных грузов — 20,4 миллиона тонн (-17,9%);

зерна — 23,2 миллиона тонн (+42,9%);

строительных грузов — 101,2 миллиона тонн (+0,2%);

руды цветной и серного сырья — 13,6 миллиона тонн (-2,2%);

химикатов и соды — 16,3 миллиона тонн (-5,5%);

промышленного сырья и формовочных материалов — 23,8 миллиона тонн (-0,5%);

остальных, в том числе грузов в контейнерах, — 88,5 миллиона тонн (+5,6%).

С начала 2023 года объем грузооборота вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% и составил 1987,7 миллиарда тарифных тонно-километров, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,1%, составив 2467,2 миллиарда тонно-километров.

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