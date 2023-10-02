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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

В Москве прошло совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами

2 октября 2023, 09:29
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. На встрече обсуждают проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026-х.

«В пятницу согласно закону правительство представило в Государственную думу проект федерального бюджета. Мы подробно его обсудили на заседании кабинета министров. Это основной финансовый документ страны», — отметил Мишустин на совещании.

По словам главы правительства, в проекте бюджета предусмотрены средства для развития экономики, поддержки регионов, улучшения доступности медицинских услуг для граждан и так далее. В частности, помощь получат пациенты с сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями, пишет ФедералПресс.

В ближайшие три года более 1 трлн рублей будет направлено на лекарственное обеспечение населения. В частности, россияне с социально значимыми заболеваниями и дети с тяжелыми, редкими диагнозами.

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