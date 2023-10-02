В Екатеринбурге признали виновным тренера в деле о педофилии

Адвокат Юлия Бузуева заявила, что они будут обжаловать приговор, однако сам факт того, что он был вынесен в таких пределах, свидетельствует о том, что все понимают ситуацию. Она также отметила, что им удалось собрать доказательства того, что пострадавший ребенок лжет. Они провели психиатрическую экспертизу, которая подтвердила, что у обвиняемого нет психических отклонений и сексуального влечения к детям.