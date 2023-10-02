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В Екатеринбурге признали виновным тренера в деле о педофилии

2 октября 2023, 08:15
Решение Чкаловского районного суда города Екатеринбурга в деле о педофилии тренера Николая Ражева было вынесено.

Судья признал его виновным и назначил наказание в виде двухлетнего лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Именно такое решение было принято, хотя обвинение просило семь лет колонии для обвиняемого, пишет ФедералПресс.

Адвокат Юлия Бузуева заявила, что они будут обжаловать приговор, однако сам факт того, что он был вынесен в таких пределах, свидетельствует о том, что все понимают ситуацию. Она также отметила, что им удалось собрать доказательства того, что пострадавший ребенок лжет. Они провели психиатрическую экспертизу, которая подтвердила, что у обвиняемого нет психических отклонений и сексуального влечения к детям.

Инцидент произошел в 2021 году, когда тренер по теннису Николай Ражев исключил одну из своих учениц с занятий. После этого девочка жаловалась матери на якобы сексуальные домогательства со стороны пожилого преподавателя.

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