Скончался на месте. В Омске 77-летний пенсионер убил знакомого ударом по голове

По версии следствия, 30 сентября двое пожилых мужчин находились в частном доме по улице Белорусская, где между ними произошла ссора. Во время нее 77-летний знакомый убитого нанес ему удары по голове. Удары были настолько сильные, что причинили 78-летнему омичу черепно-мозговую травму, от которой он умер на месте происшествия.