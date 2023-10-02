Рост цен на бензин и дизельное топливо в России достигает рекордных показателей

Экономист Рамиль Хакимзянов высказал свое мнение о том, можно ли ожидать снижения цен на автомобильное топливо. По его словам, запрет экспорта может помочь сбалансировать рынок и решить проблему нехватки топлива, однако существующая цена скорее всего не снизится значительно. Он также отметил, что правительство не сможет полностью запретить экспорт на долгий срок из-за договоров с другими странами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».