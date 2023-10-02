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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Рост цен на бензин и дизельное топливо в России достигает рекордных показателей

2 октября 2023, 12:04
Высокий рост цен на бензин и дизельное топливо в России вызывает обеспокоенность у населения. Стоимость АИ-92 уже поднялась до 58 рублей за литр, а дизель стал еще дороже — на некоторых заправках его цена превышает 64 рубля.

Экономист Рамиль Хакимзянов высказал свое мнение о том, можно ли ожидать снижения цен на автомобильное топливо. По его словам, запрет экспорта может помочь сбалансировать рынок и решить проблему нехватки топлива, однако существующая цена скорее всего не снизится значительно. Он также отметил, что правительство не сможет полностью запретить экспорт на долгий срок из-за договоров с другими странами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, Россия хочет активно участвовать на международном рынке энергоресурсов, поэтому полное прекращение поставок не является возможным. Он предполагает, что ограничения будут иметь временный характер. Ситуацию на рынке топлива экономист назвал «идеальным штормом», из которого сложно найти прямое решение. По его мнению, внутри страны следует готовиться к постепенному увеличению цен на бензин и дизельное топливо.

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