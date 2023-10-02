Проехались дважды. В Омске пьяный водитель на BMW задавил ночью мужчину-пешехода

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
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Updated Сегодня, 10:23
Сегодня ночью, 2 октября, в Советском округе случилось ДТП со смертельным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 3:30.
По данным ведомства, мужчина 1994 года рождения на автомобиле марки BMW двигался по проспекту Мира в сторону улицы Загородной. В районе дома № 122Б он сбил мужчину 1985 года рождения, который переходил дорогу. После на него наехала еще одна машина, Renault Logan.
Пешеход скончался на месте происшествия. Водитель BMW скрылся с места аварии, но его задержали. Как выяснили сотрудники УМВД, он находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. В отношении нарушителя возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Ранее Город55 писал о другом серьезном ДТП, в котором погиб человек. Инцидент зарегистрировали 1 октября в поселке Черлак. 34-летний мужчина с травмами попал к врачам, но скончался в больнице.