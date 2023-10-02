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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В Омске пьяный водитель на BMW задавил ночью мужчину-пешехода

Проехались дважды. В Омске пьяный водитель на BMW задавил ночью мужчину-пешехода

2 октября 2023, 10:17
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омске пьяный водитель на BMW задавил ночью мужчину-пешехода

На сбитого наехала еще одна иномарка.

Сегодня ночью, 2 октября, в Советском округе случилось ДТП со смертельным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 3:30.

По данным ведомства, мужчина 1994 года рождения на автомобиле марки BMW двигался по проспекту Мира в сторону улицы Загородной. В районе дома № 122Б он сбил мужчину 1985 года рождения, который переходил дорогу. После на него наехала еще одна машина, Renault Logan.

Пешеход скончался на месте происшествия. Водитель BMW скрылся с места аварии, но его задержали. Как выяснили сотрудники УМВД, он находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. В отношении нарушителя возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Ранее Город55 писал о другом серьезном ДТП, в котором погиб человек. Инцидент зарегистрировали 1 октября в поселке Черлак. 34-летний мужчина с травмами попал к врачам, но скончался в больнице.

Сдавал назад и сбил мужчину. В Омской области пешеход скончался после ДТП
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#Происшествия#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Пешеход#Новости#Скрылся с места аварии#Смертельная авария#Авария с погибшим#Алина Ясинская
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