Проехались дважды. В Омске пьяный водитель на BMW задавил ночью мужчину-пешехода

По данным ведомства, мужчина 1994 года рождения на автомобиле марки BMW двигался по проспекту Мира в сторону улицы Загородной. В районе дома № 122Б он сбил мужчину 1985 года рождения, который переходил дорогу. После на него наехала еще одна машина, Renault Logan.