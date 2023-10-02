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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Омских автомобилистов возмутила стройка нового киоска на парковке в Амуре

Омских автомобилистов возмутила стройка нового киоска на парковке в Амуре

2 октября 2023, 12:12
Фото: предоставлено Городу55
В депархитектуры объяснили, является ли это строительство законным.

В редакцию Города55 обратились жители Центрального округа. Им не понравилась конструкция, которую возвели на территории парковки по улице 21-я Амурская, 33/1. Омичи усомнились, что постройка является законной.

Из-за строительства объекта рядом с имеющимся на участке торговым комплексом автомобилисты почувствовали стеснение на парковке. Также у омичей возник вопрос, можно ли строить что-либо вплотную к трансформаторной будке, которая стоит на этой же территории.

Фото: предоставлено Городу55

Город55 запросил комментарий у пресс-центра администрации Омска. Как выяснилось, этот объект, который строят из легковозводимых металлических конструкций, возводится в рамках закона.

«По законодательству при строительстве объектов, не являющихся объектами капитального строительства, выдача разрешения на строительство не требуется. Размещение данного нестационарного торгового объекта не противоречит виду разрешенного использования названного земельного участка», — сообщили в департаменте имущественных отношений города.

Известно, что участок находится в частной собственности, его разрешается использовать «для общественно-деловых целей под здание, для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

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#Город#Омск#Омская область#Строительство#Жалобы#Новости#Самострой#Алина Ясинская
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