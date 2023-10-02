Омская прокуратура обратилась в суд из-за стихийных свалок у деревень

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В региональной прокуратуре сообщили о стихийных свалках на территории Марьяновского района. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку, после чего был суд.
Поводом для разбирательств послужили семь свалок рядом с деревней Алексеевка, аулами Кара-Терек, Донбай, поселком Лесногорский, деревнями Победы и Дачное. Как выяснила прокуратура, местная администрация для их ликвидации никаких мер не принимала.
В связи с этим прокурор района Александр Грициков обратился в суд. В иске было отмечено, что муниципалитету необходимо убрать мусор. По итогу суд требования полностью удовлетворил.
Администрация Марьяновского района должна выполнить требования и ликвидировать несанкционированные свалки. Прокуратура следит за тем, чтобы это было исполнено.
Ранее Город55 писал о помойке недалеко от реки Омь. Яму с мусором на территории дачного поселка хорошо видно с дороги и окон близ лежащих домиков.