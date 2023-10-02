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Published Сегодня, 06:19

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Омская прокуратура обратилась в суд из-за стихийных свалок у деревень

Омская прокуратура обратилась в суд из-за стихийных свалок у деревень

2 октября 2023, 06:19
Фото: прокуратура Омской области
Проблему обнаружили в Марьяновском районе.

В региональной прокуратуре сообщили о стихийных свалках на территории Марьяновского района. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку, после чего был суд.

Поводом для разбирательств послужили семь свалок рядом с деревней Алексеевка, аулами Кара-Терек, Донбай, поселком Лесногорский, деревнями Победы и Дачное. Как выяснила прокуратура, местная администрация для их ликвидации никаких мер не принимала.

Фото: прокуратура Омской области

В связи с этим прокурор района Александр Грициков обратился в суд. В иске было отмечено, что муниципалитету необходимо убрать мусор. По итогу суд требования полностью удовлетворил.

Администрация Марьяновского района должна выполнить требования и ликвидировать несанкционированные свалки. Прокуратура следит за тем, чтобы это было исполнено.

Ранее Город55 писал о помойке недалеко от реки Омь. Яму с мусором на территории дачного поселка хорошо видно с дороги и окон близ лежащих домиков.

Омичи показали огромную свалку рядом с местом, где будут строить новый мост через Омь
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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Свалка#Мусор#Несанкционированная свалка#Новости#Ликвидация свалок#Алина Ясинская
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