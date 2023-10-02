Омская прокуратура обратилась в суд из-за стихийных свалок у деревень

Поводом для разбирательств послужили семь свалок рядом с деревней Алексеевка, аулами Кара-Терек, Донбай, поселком Лесногорский, деревнями Победы и Дачное. Как выяснила прокуратура, местная администрация для их ликвидации никаких мер не принимала.