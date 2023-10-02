На НРФ «Регионы» обсудили рекламный рынок России

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Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:44
В мероприятии приняли участие более 100 экспертов, а число гостей превысило 1000 человек. Медиахолдинг 1MI стал информационным партнером события, пишет tagilcity.ru.
За прошедший год рекламный рынок показал небольшое снижение в 2%, но уже по итогам первого полугодия 2023 года продемонстрировал значительный рост в 27%, достигнув исторического максимума — 315 миллиардов рублей. Об этом рассказал первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков.
Особое влияние на рост оказывают регионы, их вклад в развитие отрасли значителен. Согласно данным АКАР, региональный рекламный рынок вырос на 25% за первое полугодие 2023 года, а его объем перевалил за 21 миллиард рублей.
Вице-президент АКАР, директор «АКАР Северо-Запад» Наталья Пилатова подтвердила этот рост и отметила, что в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев текущего года общий объем рынка увеличился на 24% в четырех офлайн-сегментах (наружная реклама, транзитная реклама, пресса и радио), а интернет-реклама — на 15%, количество рекламодателей на ТВ выросло на 24%.
Согласно данным АКАР, Екатеринбург стал лидером среди региональных рынков в первом полугодии 2023 года, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Объем средств в рекламной индустрии в этом городе достиг 1,4 миллиарда рублей. При этом уральский рынок растет гораздо быстрее федерального.
Программа НРФ «Регионы» в этом году охватывала самые разные аспекты работы рекламной индустрии, начиная от вопросов регионального развития и заканчивая искусственным интеллектом. В рамках форума было проведено более 30 сессий и представлен ряд индустриальных продуктов, включая рейтинг региональных рекламных агентств Урала, который предоставляет информацию о деятельности и клиентском обслуживании ведущих игроков региона.
НРФ «Регионы» в Екатеринбурге стал первым событием в рамках празднования 145-летия рекламной индустрии в России. Целая серия мероприятий будет организована при поддержке АКАР и пройдёт в Москве с 13 по 17 ноября 2023 года.