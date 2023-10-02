На НРФ «Регионы» обсудили рекламный рынок России

Вице-президент АКАР, директор «АКАР Северо-Запад» Наталья Пилатова подтвердила этот рост и отметила, что в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев текущего года общий объем рынка увеличился на 24% в четырех офлайн-сегментах (наружная реклама, транзитная реклама, пресса и радио), а интернет-реклама — на 15%, количество рекламодателей на ТВ выросло на 24%.