Майор юстиции осужден на 10 лет лишения свободы за получение взятки

Он пытался получить взятку от обвиняемых в обмен на то, чтобы не отправлять их под стражу. Вместо этого он предложил заменить меру пресечения на домашний арест. За свои действия в период с 2017 по 2019 годы он получил около 21 миллиона рублей. Это привело к его аресту и последующему приговору от Дзержинского районного суда города Волгограда, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».