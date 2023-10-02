Майор юстиции осужден на 10 лет лишения свободы за получение взятки

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Он пытался получить взятку от обвиняемых в обмен на то, чтобы не отправлять их под стражу. Вместо этого он предложил заменить меру пресечения на домашний арест. За свои действия в период с 2017 по 2019 годы он получил около 21 миллиона рублей. Это привело к его аресту и последующему приговору от Дзержинского районного суда города Волгограда, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно официальному сообщению ТАСС, майору Николаеву было назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 12 миллионов рублей. Его сообщник, который выступал в роли посредника при получении взятки, получил более мягкое наказание — 8 лет лишения свободы, также с отбыванием наказания в колонии строгого режима.