Изображения диких верблюдов найдены в южной части пустыни Нафуд

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В прошлом эти виды обитали на аравийском полуострове тысячи лет назад, однако они до сих пор не имеют официального названия. Исследование, опубликованное в журнале «Археологические исследования в Азии» в декабре, подтверждает этот факт.
Хотя другие археологи уже замечали это место, известное как Сахут, на протяжении некоторого времени, никто не обратил внимание на вырезанные изображения верблюдов на скале. Мария Гуаньен, главный автор исследования, рассказывает: «Мы узнали о скале из другой статьи, но было сложно найти ее точное местоположение, так как ориентироваться по ландшафту было непросто».