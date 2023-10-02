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Изображения диких верблюдов найдены в южной части пустыни Нафуд

2 октября 2023, 07:18
На скале рядом с южным краем пустыни Нафуд в Саудовской Аравии археологическая группа обнаружила изображения верблюдов. Это уникальное искусство изобразило дюжину диких верблюдов в естественную величину, пишет Pravda.Ru.

В прошлом эти виды обитали на аравийском полуострове тысячи лет назад, однако они до сих пор не имеют официального названия. Исследование, опубликованное в журнале «Археологические исследования в Азии» в декабре, подтверждает этот факт.

Хотя другие археологи уже замечали это место, известное как Сахут, на протяжении некоторого времени, никто не обратил внимание на вырезанные изображения верблюдов на скале. Мария Гуаньен, главный автор исследования, рассказывает: «Мы узнали о скале из другой статьи, но было сложно найти ее точное местоположение, так как ориентироваться по ландшафту было непросто».

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