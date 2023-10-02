Изображения диких верблюдов найдены в южной части пустыни Нафуд

Хотя другие археологи уже замечали это место, известное как Сахут, на протяжении некоторого времени, никто не обратил внимание на вырезанные изображения верблюдов на скале. Мария Гуаньен, главный автор исследования, рассказывает: «Мы узнали о скале из другой статьи, но было сложно найти ее точное местоположение, так как ориентироваться по ландшафту было непросто».