«Идет по плану». Омичам рассказали, когда будет завершено подключение теплоснабжения

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В департаменте городского хозяйства мэрии отметили, что число подключенных к теплу объектов растет ежедневно, процесс подключения должен завершиться в течение двух недель и идет по плану.
«Более подробную информацию необходимо уточнять в своей обслуживающей организации и теплоснабжающей организации, осуществляющей поставку тепловой энергии», — отметил начальник отдела энергетики, инженерной инфраструктуры и обращений по вопросам теплоснабжения департамента городского хозяйства мэрии Саак Мноян.
В городской администрации также напомнили, что в случае нарушения температурных режимов в квартире необходимо обращаться, в первую очередь, к исполнителю коммунальной услуги по теплоснабжению в жилом доме. А после в теплоснабжающую организацию, которая подает тепловую энергию в многоквартирный дом.
Процесс подключения объектов к теплоснабжению продолжается в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе мэрии.