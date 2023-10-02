«Идет по плану». Омичам рассказали, когда будет завершено подключение теплоснабжения

В городской администрации также напомнили, что в случае нарушения температурных режимов в квартире необходимо обращаться, в первую очередь, к исполнителю коммунальной услуги по теплоснабжению в жилом доме. А после в теплоснабжающую организацию, которая подает тепловую энергию в многоквартирный дом.