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«Идет по плану». Омичам рассказали, когда будет завершено подключение теплоснабжения

2 октября 2023, 08:46
Фото: 1MI
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В администрации Омска рассказали, когда будет завершено подключение к теплу

Сейчас на территории региона к теплоснабжению подключены 5300 многоквартирных домов и 770 объектов социальной сферы.

В департаменте городского хозяйства мэрии отметили, что число подключенных к теплу объектов растет ежедневно, процесс подключения должен завершиться в течение двух недель и идет по плану.

«Более подробную информацию необходимо уточнять в своей обслуживающей организации и теплоснабжающей организации, осуществляющей поставку тепловой энергии», — отметил начальник отдела энергетики, инженерной инфраструктуры и обращений по вопросам теплоснабжения департамента городского хозяйства мэрии Саак Мноян.

В городской администрации также напомнили, что в случае нарушения температурных режимов в квартире необходимо обращаться, в первую очередь, к исполнителю коммунальной услуги по теплоснабжению в жилом доме. А после в теплоснабжающую организацию, которая подает тепловую энергию в многоквартирный дом.

Процесс подключения объектов к теплоснабжению продолжается в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе мэрии.

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