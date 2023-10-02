Губернатор Хоценко обсудил с главой Минстроя РФ перспективы развития Омской области

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. Они обсудили перспективы развития отрасли в регионе, в том числе строительство жилья, дорог и инфраструктурных объектов.
Хоценко стал участником совещания в федеральном отраслевом ведомстве. Глава региона представил также главе Минстроя РФ нового заместителя Динара Курманова, который отвечает за строительный и инфраструктурный блоки в аппарате областного правительства.
«Обсудили программы развития жилищного строительства федерального проекта „Жилье“, а также вопросы строительства дорог и восьми объектов питьевого водоснабжения в районах области в рамках программы „Чистая вода“ на ближайшие пять лет. Кроме того, рассказал Министру о ремонте и возведении зданий образовательных учреждений и поблагодарил Ирека Энваровича за поддержку», — написал в своем телеграм-канале Хоценко.
Губернатор отметил, что сейчас важно наверстать все упущенные сроки по строительным объектам региона.