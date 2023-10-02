Губернатор Хоценко обсудил с главой Минстроя РФ перспективы развития Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. Они обсудили перспективы развития отрасли в регионе, в том числе строительство жилья, дорог и инфраструктурных объектов.