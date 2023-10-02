Форум по цифровизации для бьюти-мастеров пройдет в Омском конгресс-холле

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
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Updated Сегодня, 04:12
Событие для мастеров индустрии красоты состоится 12 октября в 10:00 в зале пленарных заседаний Омского конгресс-холла по адресу ул. 70 лет Октября, 25к2. Партнером мероприятия выступит Омское отделение Сбера.
Наталья Корнева, Управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:
«Сбер является флагманом цифровой трансформации в стране. Мы предлагаем как коробочные решения, так и индивидуальные технологические разработки для наших клиентов. Опыт показывает, что внедрение цифровых решений в бизнес-процессы заметно увеличивает их эффективность. Это относится как к крупному, так и к малому бизнесу. И индустрия красоты — не исключение, о чем свидетельствует тема форума, заявленная в этом году».
На форуме выступят региональные спикеры и приглашенные гости из Москвы и Казани. Среди них основатель студии «Персона» Игорь Стоянов, блогер Федор Мыслик и основатель салона «Красота» Алена Лаврентьева.
Участников ждет развлекательная программа и розыгрыш подарков от партнеров форума. На протяжении всего мероприятия будет работать выставка-продажа оборудования и расходных материалов.
Станислав Буга, организатор форума «По красоте»:
«Форум „По красоте“ — это идеальная площадка для сотрудничества и обмена опытом, которая сочетает новейшие разработки в зоне-выставке продукции и услуг индустрии, а также объемной деловой программы, нацеленной на отраслевую информацию и новинки в бьюти-сфере, многочисленных возможностей для бизнес-коммуникаций. Участники могут заключать контракты, вести прямые диалоги со спикерами, а также повышать собственную квалификацию».
Для участия в форуме необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия.
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