Форум по цифровизации для бьюти-мастеров пройдет в Омском конгресс-холле

«Сбер является флагманом цифровой трансформации в стране. Мы предлагаем как коробочные решения, так и индивидуальные технологические разработки для наших клиентов. Опыт показывает, что внедрение цифровых решений в бизнес-процессы заметно увеличивает их эффективность. Это относится как к крупному, так и к малому бизнесу. И индустрия красоты — не исключение, о чем свидетельствует тема форума, заявленная в этом году».