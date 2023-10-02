Эксперт рассказал, как приготовить скорлупу от семечек для использования в саду

Перед использованием скорлупы от семечек в саду, ее следует правильно подготовить. Этот процесс включает несколько этапов. В первую очередь необходимо собрать семечки и высушить их на солнце. Это поможет удалить излишнюю влагу и придать скорлупе оптимальную структуру. После сушки следует освободить скорлупу от остатков мякоти. Для этого можно смять семечки и удалить мякоть, оставив только чистую скорлупу.