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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

Эксперт рассказал, как приготовить скорлупу от семечек для использования в саду

2 октября 2023, 07:29
Семечки — это драгоценный ресурс многих полезных веществ, таких как кальций, магний, калий и цинк, пишет Pravda.Ru.

Также они содержат органические элементы, которые помогают улучшить состояние почвы. Когда семечки разлагаются, они обогащают землю питательными компонентами, необходимыми для роста и развития растений.

Перед использованием скорлупы от семечек в саду, ее следует правильно подготовить. Этот процесс включает несколько этапов. В первую очередь необходимо собрать семечки и высушить их на солнце. Это поможет удалить излишнюю влагу и придать скорлупе оптимальную структуру. После сушки следует освободить скорлупу от остатков мякоти. Для этого можно смять семечки и удалить мякоть, оставив только чистую скорлупу.

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