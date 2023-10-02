Экс-игрок омского «Авангарда» Илья Михеев стал амбассадором бренда Lincoln

Напомним, Илья Михеев является воспитанником омской хоккейной школы. Играет на позиции крайнего правого нападающего. Михеев начинал карьеру в «Омских ястребах», с 2015 по 2019 годы выступал за «Авангард». В мае 2019 года подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». В настоящее время играет за «Ванкувер Кэнакс».