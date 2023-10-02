Экс-игрок омского «Авангарда» Илья Михеев стал амбассадором бренда Lincoln

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Бывший игрок омского «Авангарда» Илья Михеев стал амбассадором автомобильного бренда Lincoln. Хоккеист будет представлять компанию в предстоящем сезоне НХЛ. Об этом Илья Михеев сообщил 30 сентября на своей странице в Instagram*.
Lincoln — американский автомобильный производитель, принадлежащий Ford Motor Company. Компания основана в 1917 году. Марка Lincoln прежде всего известна тем, что на протяжении многих лет создавала лимузины для президентов США.
Напомним, Илья Михеев является воспитанником омской хоккейной школы. Играет на позиции крайнего правого нападающего. Михеев начинал карьеру в «Омских ястребах», с 2015 по 2019 годы выступал за «Авангард». В мае 2019 года подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». В настоящее время играет за «Ванкувер Кэнакс».
Ранее «Авангард» анонсировал праздник на годовщину открытия омской G-Drive Арены. Мероприятие состоится 7 октября. В этот же день «Авангард» сразится с челябинским «Трактором».
*Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена.