Два учебных заведения из Омска пополнили «Лигу колледжей» «Газпром нефти»

Омские ссузы будут готовить кадры для нефтеперерабатывающей промышленности совместно с компанией «Газпром нефть». Подписанный меморандум позволит учебным заведениям повысить качество образовательных программ благодаря современным методикам обучения, улучшению материальной базы и развитию педагогических кадров. В частности, для преподавателей будут организованы программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Студенты колледжей в свою очередь получат возможность проходить производственную практику на действующих объектах Омского НПЗ под руководством ведущих специалистов нефтяной отрасли. Лучшие из них смогут претендовать на получение специальных стипендий «Лиги колледжей».