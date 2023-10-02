Два учебных заведения из Омска пополнили «Лигу колледжей» «Газпром нефти»

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Омские ссузы будут готовить кадры для нефтеперерабатывающей промышленности совместно с компанией «Газпром нефть». Подписанный меморандум позволит учебным заведениям повысить качество образовательных программ благодаря современным методикам обучения, улучшению материальной базы и развитию педагогических кадров. В частности, для преподавателей будут организованы программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Студенты колледжей в свою очередь получат возможность проходить производственную практику на действующих объектах Омского НПЗ под руководством ведущих специалистов нефтяной отрасли. Лучшие из них смогут претендовать на получение специальных стипендий «Лиги колледжей».
«Система среднего профессионального образования сегодня должна развиваться в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются предприятиями-работодателями. Программа „Лига колледжей“ компании „Газпром нефть“ направлена прежде всего на целевую подготовку студентов. Она позволяет формировать образовательные программы под нужды действующего нефтеперерабатывающего производства», — отметил министр образования Омской области Иван Кротт.
По мнению директора Омского промышленно-экономического колледжа Сергея Коровина, вступление в «Лигу колледжей» позволит учебному заведению выйти на качественно новый уровень среднего профессионального образования и в перспективе удовлетворить потребности нефтеперерабатывающей отрасли в высококвалифицированных кадрах.
«ОНПЗ заинтересован в сотрудничестве с омскими колледжами и вузами. „Лига колледжей“ — еще один проект по подготовке специалистов под новые стандарты отрасли. Благодаря этому проекту студенты колледжей получают практические знания и опыт, а предприятие — амбициозных и высококвалифицированных специалистов», — сказала заместитель генерального директора Омского НПЗ Светлана Шагова.
Сейчас в Лигу входят всего 14 колледжей из восьми регионов страны.
«Проект охватывает весь периметр „Газпром нефти“ — как по направлениям разведки и добычи, так и по логистике, переработке и сбыту. Реализуя совместные проекты с колледжами России, компания стремится к адаптации образовательного процесса обучения под запросы бизнеса и приведению в соответствие оборудования в колледжах рабочему месту компании», — подчеркнул руководитель направления по развитию профессионального обучения Корпоративного университета «Газпром нефти» Булат Зарипов.