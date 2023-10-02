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Published Сегодня, 06:59

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Updated Сегодня, 07:01

иллюстрация

Два дня лишений. В начале октября омичей ждет массовое отключение воды

2 октября 2023, 06:59
Фото: Город55
иллюстрация

В начале октября омичей ждет массовое отключение воды

На водопроводах города в течение двух дней будут проводить ремонтные работы.

В «ОмскВодоканале» сообщили об отключении воды в ближайшие дни. Из-за ремонтных работ водоснабжение будет временно недоступно в нескольких зданиях. Так, в среду, 4 октября, специалисты займутся водопроводом на Ленина, 43.

С 10:00 до 23:00 воды не будет в домах по адресам:

  • ул. Ленина, 50, 48, 46, 47, 53, 51, 53/1, 44, 49, 45, 43, 27, 25а, 41а, 39, 33, 31, 28, 40, 30, 26, 24, 42, 36, 34, 28;
  • ул. Пр. Маркса, 4а, 4б, 4в, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12 а, 10 а, 10 б, 17;
  • ул. Театральная, 3, 4, 7;
  • ул. Маяковского, 11/13;
  • ул. Комиссаровская, 18, 19, 17, 15, 13, 11, 2;
  • ул. Степана Разина, 3;
  • ул. Ч. Валиханова, 8, 10, 11, 6 к. 1;
  • ул. Красных Орлов, 8;
  • ул. Короленко, 8, 10, 2;
  • ул. Чкалова, 8, 3;
  • ул. Съездовская, 2, 4;
  • ул. 8 Марта, 2, 4;
  • ул. Ильинская, 17;
  • ул. Ир. Набережная, 9.

«ОмскВодоканал» проведет работы, чтобы в дальнейшем в водоснабжении не было перебоев. В это время для горожан поставят машину с питьевой водой. Она будет стоять с 10 утра недалеко от дома по Ленина, 33.

В четверг, 5 октября, с 10:00 до 20:00 рабочие займутся ремонтом водопровода по улицам Дементьева, 21А и А. Королева, 14б. В этот день водоснабжение на время отключат в домах по адресам:

  • ул. 27-я Линия, 45, 47, 43а, 43, 47б, 47а, 47в, 47г;
  • ул. Масленникова, 237, 237а, 235а, 241, 239;
  • ул. Н. Кузнецова, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 10, 12;
  • ул. 20 лет РККА, 270, 272, 272а;
  • ул. Дементьева, 21, 21/1, 21б, 21в, 21А;
  • ул. Пархоменко, 1А.

Машину с питьевой водой поставят у дома по улице Н. Кузнецова с 10:00. Не будет водоснабжения и в зданиях по ул. А. Королева, 14б, 14/3, 14а, 12б, а также по ул. Волкова, 9а, 5а, 5б.

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#Общество#Омск#Омская область#Отключение воды#ОмскВодоканал#Новости#Алина Ясинская
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