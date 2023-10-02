Два дня лишений. В начале октября омичей ждет массовое отключение воды

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
В «ОмскВодоканале» сообщили об отключении воды в ближайшие дни. Из-за ремонтных работ водоснабжение будет временно недоступно в нескольких зданиях. Так, в среду, 4 октября, специалисты займутся водопроводом на Ленина, 43.
С 10:00 до 23:00 воды не будет в домах по адресам:
«ОмскВодоканал» проведет работы, чтобы в дальнейшем в водоснабжении не было перебоев. В это время для горожан поставят машину с питьевой водой. Она будет стоять с 10 утра недалеко от дома по Ленина, 33.
В четверг, 5 октября, с 10:00 до 20:00 рабочие займутся ремонтом водопровода по улицам Дементьева, 21А и А. Королева, 14б. В этот день водоснабжение на время отключат в домах по адресам:
Машину с питьевой водой поставят у дома по улице Н. Кузнецова с 10:00. Не будет водоснабжения и в зданиях по ул. А. Королева, 14б, 14/3, 14а, 12б, а также по ул. Волкова, 9а, 5а, 5б.