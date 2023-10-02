Четыре специалиста и начальник отдела. В мэрию Омска ищут сотрудников

Главных специалистов ищут в департамент городской экономической политики, администрацию Кировского округа и в департамент транспорта. Ведущий специалист требуется в департамент контроля. От будущих сотрудников также ждут наличия высшего образования, опыта госслужбы. Главным специалистам готовы предложить от 35 000 до 43 000 рублей, а ведущим специалистам — от 32 000 до 38 000 рублей.