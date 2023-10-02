Четыре специалиста и начальник отдела. В мэрию Омска ищут сотрудников

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Published Сегодня, 05:36
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Мэрия Омска сегодня, 2 октября, опубликовала свежие вакансии для желающих трудиться на государственной службе.
В департамент транспорта требуется начальник отдела организации и безопасности дорожного движения. Руководителю предлагают зарплату от 48 000 до 59 000 рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации.
Главных специалистов ищут в департамент городской экономической политики, администрацию Кировского округа и в департамент транспорта. Ведущий специалист требуется в департамент контроля. От будущих сотрудников также ждут наличия высшего образования, опыта госслужбы. Главным специалистам готовы предложить от 35 000 до 43 000 рублей, а ведущим специалистам — от 32 000 до 38 000 рублей.
Ранее Город55 рассказывал о вакансиях в региональном министерстве финансов. В ведомстве формируют кадровый резерв.