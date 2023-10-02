Бывшая начальница отделения почтовой связи пойдет под суд за хищение денежных средств

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
По информации прокуратуры, с марта по июль 2023 года она присвоила эти деньги, не учитывая их в учетных документах об оплате, пишет ФедералПресс.
Женщина обвиняется по статье УК РФ, которая касается присвоения денежных средств при использовании служебного положения. За это ей может грозить лишение свободы на срок до шести лет. Обвиняемая признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд.